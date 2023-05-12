Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

250 milyon yıldır yaşıyorlar, Karadeniz'deki projede 11 yaşına bastılar

250 milyon yıldır dünyanın değişmeden durabilen türlerinden birisi olarak varlığını sürdüren ancak, son yıllarda nesli yok olma tehlikesi karşıya karşıya gelen Mersin balığı, Rize'de 12 yıl önce başlatılan çalışma kapsamında 11 yaşının üzerine ulaştı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde yetiştirilen, nesli tükenme tehlikesi altındaki Mersin balığının sağımı gerçekleştirildi

ABONE OL
AA
  • 250 milyon yıldır değişmediler... Mersin balığı, Karadeniz'deki projede 11. yaşına bastı - Öne çıkan haberler

    Rize'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünde yetiştirilen, nesli tükenme tehlikesi altındaki Mersin balığının sağımı gerçekleştirildi.
  • 250 milyon yıldır değişmediler... Mersin balığı, Karadeniz'deki projede 11. yaşına bastı - Öne çıkan haberler
  • 250 milyon yıldır değişmediler... Mersin balığı, Karadeniz'deki projede 11. yaşına bastı - Öne çıkan haberler

    Fakülte Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İlker Zeki Kurtoğlu, gazetecilere, yaklaşık 12 yıl önce nesli tükenmekte olan Mersin balığının üretimi için çalışmalara başladıklarını söyledi.
  • 250 milyon yıldır değişmediler... Mersin balığı, Karadeniz'deki projede 11. yaşına bastı - Öne çıkan haberler
  • 250 milyon yıldır değişmediler... Mersin balığı, Karadeniz'deki projede 11. yaşına bastı - Öne çıkan haberler

    Çalışmaların başarıyla tamamlandığını belirten Kurtoğlu, "Almanya'dan getirttiğimiz döllenmiş yumurtalar ile üretimimize başladığımız balıklarımız 11 yaşının üzerine ulaştı. Sibirya ve Karaca mersin balığı olmak üzere iki farklı tür balığımız var" dedi.
  • 250 milyon yıldır değişmediler... Mersin balığı, Karadeniz'deki projede 11. yaşına bastı - Öne çıkan haberler
  • 250 milyon yıldır değişmediler... Mersin balığı, Karadeniz'deki projede 11. yaşına bastı - Öne çıkan haberler

    Kurtoğlu, ilk yumurtaları geçen yıl aldıklarını vurgulayarak, "Ürettiğimiz yavrularımız yaklaşık 500 grama ulaştı. Bu yıl ilkbaharda üretimimiz başarı ile başladı. Amacımız üretim yapmak, bölgemize ekonomik getirisi yüksek olan bir türün kazandırılmasını sağlamak" diye konuştu.
  • 250 milyon yıldır değişmediler... Mersin balığı, Karadeniz'deki projede 11. yaşına bastı - Öne çıkan haberler
  • 250 milyon yıldır değişmediler... Mersin balığı, Karadeniz'deki projede 11. yaşına bastı - Öne çıkan haberler

    Kurtoğlu, Mersin balığının ekonomik değerlerinin yüksek olduğunun altını çizdi.
  • 250 milyon yıldır değişmediler... Mersin balığı, Karadeniz'deki projede 11. yaşına bastı - Öne çıkan haberler
  • 250 milyon yıldır değişmediler... Mersin balığı, Karadeniz'deki projede 11. yaşına bastı - Öne çıkan haberler

    Doç. Dr. İlker Zeki Kurtoğlu, "Mersin balığı, eti çok kıymetli bir balık. 250 milyon yıldır dünyamızda değişmeden durabilen türlerinden birisi. Fakat son yıllarda nesli yok olmakla karşı karşıya. Karadeniz'de doğal olarak 6 türü bulunuyordu fakat insan etkileri ve denizin değişen çevresel şartları nedeniyle 3'ü tamamen yok olmuş durumda. Bu balığın havyarı, bugün itibarıyla dünya piyasasında yaklaşık 2 bin 500 dolar gibi fiyatlarla alıcı bulabiliyor."

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.