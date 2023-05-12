Doç. Dr. İlker Zeki Kurtoğlu, "Mersin balığı, eti çok kıymetli bir balık. 250 milyon yıldır dünyamızda değişmeden durabilen türlerinden birisi. Fakat son yıllarda nesli yok olmakla karşı karşıya. Karadeniz'de doğal olarak 6 türü bulunuyordu fakat insan etkileri ve denizin değişen çevresel şartları nedeniyle 3'ü tamamen yok olmuş durumda. Bu balığın havyarı, bugün itibarıyla dünya piyasasında yaklaşık 2 bin 500 dolar gibi fiyatlarla alıcı bulabiliyor."