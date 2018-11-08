Giresun Eynesil'de yaklaşık 7 ay önce ölen Rabia Naz Vatan'la (11) ilgili sır perdesi aralanamadı. Vatan Ailesi'nin sorumluların bulunması adına miting düzenlediği Rabia Naz için şimdi İçişleri Bakanlığı devreye girdi. Bakanlığın görevlendirdiği üç müfettiş geçen hafta ilçeye geldi. Bir hafta ilçede kalan müfettişler, iddialarla ilgili tüm taraflarla tek tek görüştü ve ifade aldı. Savcı, hâkim, adli tıp uzmanı ve Trabzon'dan bir fizik uzmanı da Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili olarak Gümüşçay Mahallesi'ndeki evde keşif yaptı. Heyet, ağır yaralı olarak bulunan Rabia Naz'ın "Düştü" diye rapor edilen olay yerinde 4 saat boyunca incelemelerde bulundu.

"RABİA ÖLDÜĞÜ GÜN BEN BÖYLE SES DUYMADIM"

Sabah gazetesinden Erhan Öztürk'ün haberine göre evin çatısına çıkan heyet, bir çuvala Rabia Naz'ın ağırlığında kum doldurup aşağı attı. Çuvalın düşme anında çıkan ses, çocuğu ilk gören Mersel Küçükal'a soruldu. "İntihar etti" denilerek "Evin üzerinden atladı" raporu tutulan Rabia Naz'ın ağırlığındaki çuvalın çıkardığı ses, yaklaşık 300 metreden duyuldu. Küçükal, "Rabia'nın öldüğü gün böyle ses duymadım" dedi.

ADLİ TIP RAPORU: YÜKSEKTEN DÜŞME DEĞİL!

Yüksekten düştüğü öne sürülen Rabia'nın ölümüyle ilgili hazırlanan Adli Tıp raporunda da ölümün yüksekten düşme değil "Bedensel travma" sonucu gerçekleştiğine yer verildi. Daha önce de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı üç görevli gönderip olayla ilgili rapor oluşturmuştu. Soruşturmayla Rabia Naz'ın şüpheli ölümündeki sırların çözülmesi bekleniyor.

"İNTİHAR SÜSÜ VERMEK İSTEDİLER"

Kızının ölümünün örtbas edilmeye çalışıldığını söyleyen baba Şaban Vatan, "Kızım trafik kazası geçirmiş ama trafik kazası ölümü ile sonuçlanacak kaza değil. Çarpanlar evimin yanına bırakarak teras kattan atlayıp intihar etmiş gibi bir hava vermeye çalıştılar. Kızım cinayete kurban gitti" dedi.

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