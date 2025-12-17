118.Dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sonuçları nasıl öğrenilir?
Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖGG sınav sonuçları ile ilgili sorgulanıyor. Özel Güvenlik 118. Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi Sınavı, 14 Aralık 2025 Pazar günü Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenledi. Peki, 118.Dönem ÖGG sınav sonuçları ile ilgili detaylar
ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EGM tarafından yayımlanan kılavuza göre ÖGG sınav sonuçları 2 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.
Adaylar yazılı sınav sonucuna 5-7 Ocak 2025 tarihleri aralığında itiraz edebilecek. Yapılan yazılı sınav itiraz sonuçları ise 8 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.
ÖGG SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLEBİLİR?
ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.
ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.
Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.