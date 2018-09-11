İmar affıyla ilgili yaşanan en büyük sıkıntının, vatandaşın başvuru işlemlerini nasıl yapacağını bilememesi olduğunu vurgulayan Tektaş İmar Affı Uzmanı ve İnşaat Yüksek Mühendisi Hakan Çatalkaya, 12 adımda imar affı ile doğru imar affının nasıl yapılacağını açıkladı.

12-13 milyon konutu ilgilendiren imar barışı ile ilgili olarak başvuru sürecinin önemine değinen Çatalkaya, şöyle devam etti: "Bugüne kadarki süreçte imar affıyla ilgili yaşanan en büyük sorun, hiçbir teknik bilgiye sahip olmadan, uzman yardımı almadan hak sahiplerinin yapmış oldukları yanlış beyandan dolayı imar affından yararlanamama riski ile karşı karşıya kaldılar” Binanın imar affı başvurusu için gerekli tüm bilgilerin doğru, eksiksiz ve yerine uygun olarak belirlenmesi gerekiyor. Aksi halde iskan tapusu için çizilen projenin Yapı Kayıt Belgesi için yapılan ilk beyan ile uyumsuz olması halinde ciddi sorunlar ile karşılaşılabilir hatta vatandaşlar iskan tapularını alamayabilirler. Çatalkaya; yanlış imar affı beyanı yapan çok sayıda hak sahibinin doğru beyan için kendilerine başvuruda bulunduklarını ekledi. 9 Ağustos tarihine kadar yapılan başvurularda, yanlış beyandan dolayı yapı kayıt belgesi için yapılan ödeme geri alınamıyor ve imar barışına başvuru hakkı elden gidiyordu bunun üzerine Bakanlık imar barışı başvuru sisteminde 9 Ağustos’ta yapılan değişiklik ile vatandaşların yanlış beyanlarını düzeltebilme imkanını sağladı."

Kendilerine imar affı için başvuru yapıldığı anda binada gerekli tespitleri yapmak için ekiplerini yolladıklarını aktaran Çatalkaya, "Teknik ekibimiz sahada imar barışı için gerekli tüm çalışmaları yapıp; bakanlık sisteminde imar affı beyanını yapması 1 ila 2 gün sürüyor. Yapı Kayıt Belgesi için ödeme yapıldıktan sonra 1 hafta içinde de Bakanlık Onaylı Yapı Kayıt Belgesi çıkarılabiliyor. İskanı olmayan “ Arsa Tapulu veya Kat İrtifak Tapulu” binalar için imar affı başvurusu Tüm Bina için yapılması gerekiren; İskanlı (Kat Mülkiyetli) binalarda projesine, ruhsatına aykırılıkları bulunan bağımsız bölüm için imar affı başvuru yapılıp; Yapı Kayıt Belgesi alınabilir.

'Başvuru süresinin 1 yıl daha uzatılması, kredi imkanlarının genişletilmesi gerekiyor'

Bugüne kadar 200’ün üzerinde binayı imar affından yararlandırdıklarını ifade eden Çatalkaya, “İmar barışına başvurular Ekim ayının sonunda bitecek ancak ödemeler Aralık sonuna kadar devam edecek. Kanunda başvuru süresinin 1 yıl daha uzatılabileceği yazıyor. Biz de bu sürenin uzatılması gerektiğini düşünüyoruz. Yapı Kayıt Bedeli ödemeleri için uygun kredi imkanlarının sağlanması ile daha çok hak sahibi imar affından yararlanacaktır" dedi.

12 ADIMDA İMAR AFFI

1. İmar affından yararlanmak için binanızdan sadece 1 (bir) hak sahibinin tektaş imar affına başvuruda bulunması yeterlidir.

2. İmar affı uzmanlarımız binanız için tüm resmi incelemeleri yaparak; “binanızın tamamı” veya “bağımsız bölüm” için mi? imar affı başvurusu yapılması gerektiğini tespit edip; binanın mevcut kullanımından dolayı ilerde problem teşkil etmeyecek şekilde imar affı başvuru içeriğini belirler.

3. Tektaş imar affı uzmanlarımız; eviniz, işyeriniz ve binanızın imar affından yararlanması için gerekli tüm teknik çalışmaları binada yapar.

4. Eviniz, işyeriniz ve binanıza ait bilgiler titizlikle uzman ekibimizce değerlendirildikten sonra bu imar affı bilgileri sizin adınıza T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na beyan edilir.

5. İmar affı için devlete ödemeniz gereken yapı kayıt bedeli; tektaş imar affı uzmanlarınca hesaplanarak; yapı kayıt bedelinin nereye, nasıl, hangi açıklamayla yatırılacağını gösterir imar affı ödeme belgesi size teslim edilir

6. Yapı kayıt bedelinin ödenmesi ile uzmanlarımız T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda gerekli işlem ve takibi yaparak eviniz, işyeriniz, binanızın imar affından yararlandığını gösterir bakanlık onaylı yapı kayıt belgesini çıkararak tarafınıza teslim eder.

7. Eviniz, işyeriniz, binanızın imar affından yararlandığının ilgili resmi kurum ve kuruluşlara bildiriminin yapılması için tektaş imar affı uzmanları ilgili dilekçeleri sizin adınıza hazırlar.

8. İmar affı kapsamına girmiş eviniz, işyeriniz, binanızın iskanlı tapularının çıkarılması veya iskanlı binanızdaki bağımsız bölümler için cins değişikliği yapmak istiyorsanız tektaş imar affı uzmanları binanızda bu kapsamda detaylı bir çalışma yapıp binanızın mevcut durumunu gösterir mimari projesini hazırlar.

9. Binanız için uzman ekibimizce hazırlanmış mimari projeye uygun olarak yetkili harita mühendisimizce binanın röperli çap, zemin tespit tutanağı hazırlanır ve ilçe kadastro müdürlüğünde onayı alınır. İlgili belediyenin talep etmesi halinde binanız için deprem dayanıklılık raporu uzman ekibimizce hazırlanır ve belediyeden imar affı kapsamında “iskan olur” yazısı alınır.

10. Tektaş imar affı uzmanlarınca binanız için hazırlanan imar affı dosyanız ilgili tapu müdürlüğüne teslim edilir.

11. İskanlı tapu için devlete ödemeniz gereken bedel; tektaş imar affı uzmanlarınca hesaplanarak; bu bedelin nereye, nasıl, hangi açıklamayla yatırılacağını gösterir iskan tapu ödeme belgesi size teslim edilir.

12. İskan tapu ödemesinin yapılması ile eviniz, işyeriniz, binanız için yeni iskanlı tapularınız tektaş imar affı uzmanlarımızca tarafınıza teslim edilir.

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