Koronavirüs vaka sayısı kaç? Bugün koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Dün akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, son corona virüs tablosunu duyurdu. Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yeni vaka sayısı 1183 oldu. 12 Ağustos 2020 Corona Türkiye tablosu ise henüz açıklanmadı.

CORONA VİRÜS TABLOSU 12 AĞUSTOS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

12 Ağustos koronavirüs tablosu Sağlık Bakan Fahrettin Koca tarafından saat 20.00 civarında resmi Twiter hesabından açıklanacak. Son 24 saate ait koronavirüs tablosu açıklanır açıklanmaz detaylar haberimizde yer alacak.

11 AĞUSTOS 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU - SAĞLIK BAKANLIĞI

11 Ağustos Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün akşam resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Bakan Koca "Son 3 gündür HASTANEYE YATIŞLARDA %32 AZALMA var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ devam ediyor. Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa." dedi.

5 BİN 873 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 243 BİN 180

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, dün yapılan 61 bin 716 testten 1183'ü pozitif çıktı, 15 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 243 bin 180 oldu. Toplamda 5 bin 873 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 617 olurken, toplamda 226 bin 155 hasta da iyileşti.

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ABD'DEN KORONAVİRÜS AŞISI İÇİN 1,5 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Kovid-19 salgınına ilişkin son gelişmeleri ele aldığı basın toplantısı düzenledi.

Kovid-19 aşısına yönelik ABD'li biyoteknoloji firması Moderna ile anlaşma imzalandığını belirten Trump, "Moderna ile 100 milyon dozluk Kovid-19 aşı adayının üretimi ve teslimi için anlaşmaya vardığımızı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." dedi.

Trump, ABD'nin Kovid-19 aşısının üretimi için ilaç üreticisi firmalarla daha önce yaptığı anlaşmaları anımsatarak, 3 aşı adayının 3. aşama klinik deneme sürecinde olduğunu aktardı.

1,5 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Öte yandan, Moderna'dan yapılan açıklamada, "mRNA-1273" adlı aşı adayından 100 milyon doz üretilmesi için ABD hükümetiyle yapılan anlaşmanın değerinin 1,5 milyar dolar olduğu kaydedildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, ABD hükümetinin anlaşma kapsamında 400 milyon doza kadar ilave aşı satın alabileceği belirtildi.

Şirketin aşı çalışmaları için ABD'nin daha önce 955 milyon dolarlık yatırım yaptığının hatırlatıldığı açıklamada, son anlaşmayla ABD'nin söz konusu aşı için harcadığı toplam tutarın 2,48 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

ABD hükümeti, daha önce Johnson & Johnson ile Pfizer ve Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşı adaylarının tedariğine yönelik 2 anlaşma imzalamıştı.

Johnson & Johnson ile ağustosun ilk haftasında 100 milyon dozluk Kovid-19 aşısının üretimi ve teslimi için 1 milyar dolarlık anlaşma yapan ABD hükümeti, temmuz ayında ise Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşı adayından 100 milyon doz tedarik edilmesi için 1,95 milyar dolarlık anlaşma imzalamıştı.