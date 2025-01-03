12 BİN 500 TL EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR ALACAK, ZAMLANDI MI?

Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiren maaş zam oranları belli oldu. Ocak-Temmuz 2025 tarihleri arasını kapsayan zam oranları maaşlara yansıtılacak.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11.54 oranında zam yapıldı.

SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi olanların maaşlarına da yüzde 15.74 oranında zam yapıldı.

Altı aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, çalışan milyonlarca memur ve emeklinin zam tablosu da netleşti.

Emeklilere en düşük 12 bin 500 lira emekli maaşı veriliyor. Bu rakamın altında maaşı olanların kök maaşları yüzde 15.74 oranında artış yaşayacak. Böylece kök maaşını bilenler eğer en düşük emekli maaşında değişiklik yapılmazsa ne kadar kök maaş alacaklarını hesaplayabilecekler.