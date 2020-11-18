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12 bin sağlık personeli alımı ne zaman? Şartlar belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı 12 bin sağlık personeli alımı ne zaman? Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı tarafından yakın zamanda 12 bin sağlık personeli alınacak. Peki, personel alımları ne zaman? Başvuru şartları neler? İşte, merak edilen detaylar...

12 bin sağlık personeli alımı ne zaman? Şartlar belli oldu mu?

12 bin sağlık personeli alımı için geri sayım sürüyor. Kamu kuruluşlarında çalışmak isteyen sağlık personelleri KPSStarafından yayınlanacak alım kılavuzunu bekliyor. Peki, KPSS 12 bin sağlık personeli kılavuzu ne zaman yayınlanaca? İşte, merak edilen detaylar...


Hatırlanacağı gibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Önümüzdeki hafta, muhtemelen Kasım ayının ilk haftası 12 bin sağlık çalışanımızı alım ilanına çıkacağımızı müjdelemek istiyorum." açıklamasında bulunmuştu.
Sağlık Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı ve ÖSYM'den henüz alımlarla ilgili net bir açıklama gelmedi.


Ancak en geç önümüzdeki haftanın sonuna kadar personel alımı ile ilgili ÖSYM'nin kılavuzu yayınlaması ve Sağlık Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı ile eş güdümlü olarak başvuru sürecinin başlaması bekleniyor.

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