        Haberler Spor Basketbol Milli Takım 12 Dev Adam, gümüş madalyayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti - Basketbol Haberleri

        12 Dev Adam, gümüş madalyayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim etti

        FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda tarihi bir başarıya imza atarak ikincilik elde eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, kazanılan madalyayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 01:06 Güncelleme: 28.11.2025 - 01:06
        Gümüş madalya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi
        Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde Bosna Hersek'i mağlup ettiği maçta millilere destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşma sonrası teknik ekip ve oyuncularla bir araya geldi. Bu özel buluşmada, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa ikinciliği madalyası, takım kaptanı ve oyuncuları tarafından Erdoğan'a takdim edildi.

        12 Dev Adam'dan farklı başlangıç!
        12 Dev Adam'dan farklı başlangıç! Haberi Görüntüle
