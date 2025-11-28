12 Dev Adam, gümüş madalyayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim etti

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanan FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde Bosna Hersek'i mağlup ettiği maçta millilere destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşma sonrası teknik ekip ve oyuncularla bir araya geldi. Bu özel buluşmada, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa ikinciliği madalyası, takım kaptanı ve oyuncuları tarafından Erdoğan'a takdim edildi.

12 Dev Adam'dan farklı başlangıç! Haberi Görüntüle