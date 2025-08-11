12 Dev Adam'ın Karadağ maçı biletleri satışta!
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Karadağ ile oynayacağı mücadelenin biletleri satışa çıktı.
Giriş: 11.08.2025 - 13:47 Güncelleme: 11.08.2025 - 13:47
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, 23 Ağustos Cumartesi günü Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Basketbolseverler, Türkiye-Karadağ maçının biletlerini "Biletix" üzerinden alabilecek.
