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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım 12 dev adam, İtalya maçına hazır - Basketbol Haberleri

        12 dev adam, İtalya maçına hazır

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nun 5. haftasında yarın sahasında İtalya ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 22:52 Güncelleme: 19.02.2025 - 22:52
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        12 dev adam, İtalya maçına hazır!
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        2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nun 5. haftasında A Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Ay-yıldızlılar, Basketbol Gelişim Merkezi'nde başantrenör Ergin Ataman yönetiminde İtalya maçı öncesindeki son antrenmanını yaptı.

        İdmanı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da takip etti.

        Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak Türkiye-İtalya karşılaşması, saat 20.30'da başlayacak.

        Bu arada karşılaşma için satışa çıkan biletlerin tamamı tükendi. Mücadele, kapalı gişe oynanacak.

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