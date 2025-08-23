Habertürk
        Haberler Spor Basketbol Milli Takım 12 Dev Adam, Karadağ'ı devirdi! - Basketbol Haberleri

        12 Dev Adam, Karadağ'ı devirdi!

        A Milli Erkek Basketbol Takımı, düzenlenen hazırlık maçın Karadağ'ı 96-85 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2025 - 22:23 Güncelleme: 23.08.2025 - 22:23
        12 Dev Adam, Karadağ'ı devirdi!
        A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesindeki son hazırlık maçında Karadağ'ı 96-85 yendi.

        Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği, karşılıklı basketlere sahne olurken ay-yıldızlı takım Cedi Osman, Alperen Şengün ve Şehmus Hazer'in etkili oyunuyla birinci periyodu 26-24 önde tamamladı.

        Başa baş geçen ikinci çeyrekte Alperen Şengün ile skor üreten milliler, Karadağ'a savunmada karşılık veremedi ve soyunma odasına 49-47 geride girdi.

        İkinci yarıya hücumda iyi bir başlayan Türkiye, özellikle Alperen Şengün'ün üstün performansıyla final periyoduna 12 sayılık (76-64) avantajla gitti.

        Son çeyrekte oyun ve skor üstünlüğünü sürdüren A Milli Takım, mücadeleyi 96-85 kazandı.

        BAKAN BAK, MİLLİ MAÇI İZLEDİ

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ay-yıldızlı takımın Karadağ ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını yerinde izledi.

        Bakan Bak, Basketbol Gelişim Merkezi'nde (BGM) oynanan özel maçı, saha kenarından takip etti.

        Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Yönetim Kurulu üyelerinden aynı zamanda Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, karşılaşmayı birlikte seyretti.

        Maç sonunda soyunma odasına inen Bak, ay-yıldızlı takıma Avrupa Şampiyonası öncesi başarı diledi.

        ALPEREN ŞENGÜN'DEN 26 SAYI

        A Milli Takım'ın Karadağ ile oynadığı karşılaşmada milli oyuncu Alperen Şengün, performansıyla maça damga vurdu.

        Müsabakada 27 dakika 26 saniye süre alan NBA patentli ay-yıldızlı basketbolcu, 26 sayı, 11 ribaunt, 2 asist ve 4 top çalma ile oynadı.

        Ay-yıldızlı takımda Cedi Osman 19 sayı, Şehmus Hazer ve Futkan Korkmaz ise 10'ar sayıyla mücadele etti.

        BASKETBOL GELİŞİM MERKEZİ KAPALI GİŞE

        Türkiye-Karadağ hazırlık maçına basketbolseverler büyük ilgi gösterdi.

        Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki (BGM) 10 bin kapasiteli ana salonda oynanan müsabakanın biletleri, maça saatler kala tükendi.

        BGM'de tribünler Türk bayraklarıyla donatılırken kapalı gişe oynanan karşılaşmada taraftarlar, ay-yıldızlı bayraklarla milli maç heyecanını yaşadı.

        Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Ahmet Tatlıcı

        Türkiye: Şehmus Hazer 10, Kenan Sipahi 7, Cedi Osman 19, Ercan Osmani 2, Alperen Şengün 26, Sertaç Şanlı 5, Yiğit Arslan, Onuralp Bitim 5, Berk İbrahim Uğurlu 2, Furkan Korkmaz 10, Adem Bona 8, Erkan Yılmaz 2

        Karadağ: Allman 13, Vucevic 9, Slavkovic 9, Hadzibegovic 4, Vuceljic, Mihailovic, Simonovic 20, Tomasevic, Jovanovic 4, Zivanovic, Nikolic 3, Drobnjak 23

        1. periyot: 26-24

        Devre: 47-49

        3. periyot: 76-64

        5 faulle çıkanlar: 28.26 Nikolic, 34.03 Vucevic (Karadağ)

