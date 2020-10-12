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12 Ekim Fındık fiyatları ne kadar? İl il fındık fiyatları listesi

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12 Ekim Fındık fiyatları ne kadar? İl il fındık fiyatları listesi

Fındık sezonunun bitmesiyle birlikte elinde fındık kalan üreticiler serbest piyasadaki fındık fiyatlarını araştırıyor. Biz de sizler için il il güncel fındık fiyat listesini hazırladık. Peki 12 Ekim fındık fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

12 EKİM FINDIK FİYATLARI NE KADAR?

Ordu, Samsun, Çarşamba, Zonguldak, Kocaeli, Ünye, Giresun, Düzce, Sakarya, Fatsa, Akçakoca, Terme ve Trabzon gibi fındığın bol olduğu yerlerde güncel fındık fiyatları.

TMO FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 22,50 TL

AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 24,25 TL

ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 23,00 TL

DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 24,25 TL

FATSA FINDIK FİYATLARI: 21,25 TL - 23,75,00 TL

GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 23,13 TL - 26,50 TL

KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 20,75 TL - 23,50 TL

ORDU FINDIK FİYATLARI: 20,50 TL - 23,75 TL

SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 20,75 TL - 24,50 TL

SAMSUN FINDIK FİYATLARI: 23,26 TL - 24,46 TL

TRABZON FINDIK FİYATLARI: 24,25 TL - 25,25 TL

TERME FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 23,00 TL

ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 20,50 TL - 23,50 TL

ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI: 20,75 TL - 23,50TL

Fiyatlar brüt olup, fındık ticareti yapanlar satın aldıkları fındıkların brüt fiyatından Stopaj %2 ve Borsa Tescil %01 - 02 olmak üzere toplam %2,01 - 2,02 oranında (Bağ-Kur kesintisi hariç) kesinti yapılmaktadır.

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