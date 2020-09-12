Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüs verilerini günlük olarak açıklıyor. Açıklanan verilerde; toplam test sayısı, toplam vaka sayısı, toplam vefat sayısı, toplam yoğun bakım hasta sayısı, toplam entübe hastası, toplam iyileşen sayısı ayrıcı bugünkü test sayısı, bugünkü vaka sayısı, bugünkü vefat sayısı, bugünkü iyileşen sayısını açıklıyor. 12 Eylül corona virüs tablosu merak ediliyor.

12 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı 12 Eylül koronavirüs vaka sayısını henüz yayınlamadı.

11 EYLÜL KORONAVİRÜS VAKA SAYISI VE VEFAT SAYISI

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 56 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 6 bin 951'e yükseldiğini açıkladı.



Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 56 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 6 bin 951’e yükseldi. Bugün toplam 112 bin 213 test yapılırken, bin 671 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 288 bin 126 oldu. Bugün iyileşen bin 117 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 256 bin 524'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 7,3 toplam ağır hasta sayısının ise bin 223 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bugün 56 can sevdiklerini geride bırakıp aramızdan ayrıldı. Birbirimizi korumak için sevdiklerimizi korumak zorundayız. Ancak birlikte mücadele ile bunu başarabiliriz. Virüsle etkin mücadele ancak birlikte tedbirle mümkün” ifadelerine yer verdi.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS TABLOSU

in'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen vaka sayısı, dünya genelinde 28 milyon 683 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 920 bin 264 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı dünya genelinde 28 milyon 683 bin 966’ya çıkarken, virüs saptanan 20 milyon 598 bin 480 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 7 milyon 165 bin 222 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de, 6 milyon 636 bin 266 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 197 bin 421 kişi hayatını kaybetti.

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (4 milyon 663 bin 930),Brezilya (4 milyon 283 bin 978),Rusya (1 milyon 57 bin 362),Peru (716 bin 670),Kolombiya (702 bin 88),Meksika (658 bin 299),Güney Afrika (646 bin 398),İspanya (576 bin 697),Arjantin (535 bin 705),Şili (430 bin 535),İran (397 bin 801),Fransa (363 bin 350),İngiltere (361 bin 677),Bangladeş (334 bin 762),Suudi Arabistan (324 bin 407),Pakistan (300 bin 955),Türkiye (288 bin 126),İtalya (284 bin 796),Irak (282 bin 672),Almanya (259 bin 725) ve Filipinler (257 bin 863)."

ABD'nin haricinde ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

"Brezilya (130 bin 474),Hindistan (77 bin 537),Meksika (70 bin 183),İngiltere (41 bin 614),İtalya (35 bin 597),Fransa (30 bin 893),Peru (30 bin 470),İspanya (29 bin 747),İran (22 bin 913),Kolombiya (22 bin 518),Rusya (18 bin 484),Güney Afrika (15 bin 378),Şili (11 bin 850),Arjantin (11 bin 148) ve Ekvador (10 bin 836).