12 yaralı! İşçi minibüsü tırla çarpıştı
Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 3'ü ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı
Giriş: 14 Mayıs 2026 - 22:13 Güncelleme:
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen tarım işçilerini taşıyan minibüs, Aksaray-Konya kara yolu 35. kilometresinde, Mehmet Çelik idaresindeki tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan 12 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
