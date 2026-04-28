12. Yargı Paketi maddeleri: 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi, af var mı?
12. Yargı Paketi, yargı reformu kapsamında kamuoyunun en çok takip ettiği düzenlemeler arasında yer alıyor. İnfaz sistemi, suça sürüklenen çocuklara yönelik hükümler, nitelikli dolandırıcılık ve noterlik işlemlerine ilişkin değişikliklerin yer aldığı paketin yaklaşık 38 maddeden oluştuğu belirtiliyor. Konuya dair açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, noterlerin yargı süreçlerinin daha hızlı işlemesine yönelik sunduğu somut önerilerin değerli olduğunu ifade ederek bu alandaki çalışmaların devam ettiğini belirtti. Peki, 12. Yargı Paketi ne zaman yasalaşacak, Meclis'ten geçti mi, içeriğinde hangi maddeler yer alıyor? İşte tüm detaylar...
12. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER
Adalet Bakanı Akın Gürlek, son yaptığı değerlendirmelerde, “İnfaz düzenlemesi 11. yargı paketinde yapılmıştı. Bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz ama 12. yargı paketinde olup olmayacağını ve Meclis’ten geçip geçmeyeceğini bilmiyorum. 12. yargı paketinde başka önceliklerimiz var.” ifadelerini kullandı.
Bakan Gürlek, noterlerin yargı süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik sunduğu somut önerilerin önemli olduğunu belirterek, bu alanda çalışmaların sürdüğünü dile getirdi. “12. Yargı Paketi’ndeki düzenlemelerle yargıyı hep birlikte daha da hızlandıracağız.” sözleriyle paketin temel hedeflerinden birine dikkat çekti.
Daha önceki açıklamalarında da ticari ve iş davalarının uzun sürmesinin iş dünyası açısından sorun oluşturduğunu vurgulayan Gürlek, “İş dünyasının doğrudan muhatap olduğu ticari davalar ve iş davaları uzun sürüyor. Sistemdeki sorunların çözümü için 12. Yargı Paketi’nde adımlar atacağız.” dedi.
Öte yandan, avukatların özlük haklarının güçlendirilmesine yönelik düzenlemelerin de paket kapsamında ele alınmasının planlandığını belirten Gürlek, bu doğrultuda Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul etti.
12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
12. Yargı Paketi’nin önümüzdeki aylarda Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması bekleniyor.
Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından paketin kabul edilmesi halinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi öngörülüyor.
Süreçle ilgili yeni gelişmeler oldukça kamuoyuna duyurulmaya devam edilecek.
12. YARGI PAKETİNDE AF OLACAK MI?
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 25 Şubat 2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’de gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda nihai amacın terör örgütünün tamamen silah bırakması olduğunu vurgulayan Bakan Gürlek, sürecin bundan sonraki aşamalarının ise Meclis’in inisiyatifi çerçevesinde şekilleneceğini ifade etti.
Gürlek, “Meclis takdirinden sonra da artık gerekli yasal değişiklikler olacak.” ifadelerini kullanırken, genel af ya da kişiye özel bir düzenlemenin kesinlikle söz konusu olmayacağını da belirtti.
12. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?
Akın Gürlek, yargı süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, bu doğrultuda 12. Yargı Paketi içinde yeni düzenlemelerin yer alacağını ifade etti. “Atlamalı temyiz” sistemiyle dosyaların hem istinaf hem de Yargıtay aşamasından geçmesinin önüne geçilmesinin hedeflendiğini dile getiren Gürlek, hâkimlerin atama ve terfi süreçlerinde de Yargıtay onamasının daha belirleyici olacağını söyledi.
Çocuk Suçlarına İlişkin Yeni Düzenlemeler
Son dönemde çocukların karıştığı suçlarda artış yaşandığına dikkat çeken Gürlek, mevcut cezaların yetersiz kaldığını belirtti. Özellikle ağır suçlar söz konusu olduğunda, gerekli görülmesi halinde çocuklara da yetişkinler için uygulanan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının verilebilmesine yönelik düzenlemeler üzerinde durulduğunu açıkladı. Bu konudaki çalışmaların Meclis bünyesinde kurulan komisyonda sürdüğünü ifade etti.
Suç Örgütlerine Karşı Daha Sert Önlemler
Gürlek, 11. Yargı Paketi ile suç örgütlerinin çocukları kullanması halinde verilen cezaların artırıldığını hatırlatarak, 12. Yargı Paketi ile bu yaptırımların daha da ağırlaştırılmasının planlandığını dile getirdi. Çocukların korunmasının devletin öncelikli sorumlulukları arasında yer aldığını vurguladı.
Ailelerin Rolü Gündemde
“Suça sürüklenen çocuklar” başlığına da değinen Gürlek, bazı ülkelerde çocukların işlediği suçlardan ailelerin de sorumlu tutulduğunu hatırlattı. Türkiye’de bu yönde bir düzenleme bulunmadığını belirten Gürlek, ailelerin çocuklarını daha yakından takip etmesi gerektiğine işaret etti.
Cezaevinde AMATEM Dönemi
Uyuşturucu suçları nedeniyle cezaevinde bulunan çocuklara yönelik yeni bir uygulama üzerinde çalışıldığını belirten Gürlek, AMATEM sürecinin tahliyeden yaklaşık 6 ay önce başlatılmasının planlandığını açıkladı. Bu adımla, çocukların cezaevinden çıktıktan sonra yeniden madde kullanımına yönelmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.
12. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul etti.
Gerçekleştirilen görüşmede avukatların yaşadığı ekonomik sorunlar gündeme gelirken, Bakan Gürlek bu problemlerin 12. Yargı Paketi kapsamında yapılacak düzenlemelerle çözülmesinin amaçlandığını ifade etti. Bakan Gürlek konuşmasını şöyle sürdürdü:
"12. Yargı Paketinde avukatlarımıza özel düzenlemelerin çalışmalarını yapıyoruz. Avukatlarımızın maddi anlamda zorluk yaşadığını biliyoruz, bu hususla ilgili de pakette çalışmalar olacak. Özellikle avukatlarımızın maddi anlamda onların hissedebileceği, onlara da bir fayda sağlayabilecek düzenlemeler yapmak istiyoruz. Bu konuyu zaten kamuoyu ile de paylaştık. Tapu işlemlerinde 30 milyon üstü işlemlerde iki taraf için avukat zorunluluğu getirilecek."
Bakan Gürlek, yargı süreçlerinin daha hızlı işlemesi için gerekli adımların atılacağını ifade etti. Gürlek, ayrıca noter yardımcılığına ilişkin düzenlemelerin de 12. Yargı Paketi kapsamında ele alınmasının planlandığını belirtti.
12. Yargı Paketiyle ilgili bilgi veren Gürlek, "11. yargı paketi yasalaştı, 25 Aralık'ta yürürlüğe girdi. 12. Yargı Paketi Meclis'teydi. Adalet Bakanı olarak atandıktan sonra bu paketi geri çektik çünkü bir kısım eksiklikler olduğunu hissettim. 'Adalete güven neden eksik' deyince ilk soru şu ortaya çıkıyor, yargılamanın uzun süre sürmesi noktasında vatandaşlarımızın bir memnuniyetsizliği var. Bunun temeline indik. Direkt icraata geçmek istiyorum. Burada çeşitli arkadaşlarla birlikte formüller üzerinde çalıştık." diye konuştu.
Gürlek, şu an 12,5 milyon dosyanın olduğunu bildirerek, "Bu dosya sayısı çok fazla. 12,5 milyon dosya dünyada hiçbir yerde yok. Öncelikli olarak her dosyanın, her uyuşmazlığın yargının önüne gitmemesi için gerekli adımlar atmamız gerekiyor. Uzlaştırma müessesesi genişletildi, arabuluculuk müessesesi genişletildi ama vatandaşımız mutlaka hakim savcının yüzünü görmek istiyor. Bu konuda yeni düzenleyeceğimiz pakette de tekrardan uzlaşma ve arabuluculuk kapsamını genişletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Boşanma davalarının çok uzun süre devam ettiğini belirten Gürlek, "Sekiz yıl, on yıl bu davalar sürüyor. Bu süreçte vatandaşlarımız nafaka ödüyor. Kendine yeni bir hayat kuramıyor. İnşallah 12. Yargı Paketinde çekişmeli boşanma davalarında arabuluculuk hükümlerinin uygulanması olarak getirmek istiyoruz. Birinci konumuz bu." dedi.