Elazığ'da edinilen bilgiye göre, il merkezinde farklı tarihlerde 3 otomobilin çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis, olayların yaşandığı çevrede yaptığı inceleme neticesinde şüphelilerinin A.K. ve O.K. isimli kardeşler olduğunu tespit etti. Tespit edilen şüpheliler, polis tarafından bir aracı satın alma bahanesiyle dolandırmak isterken yakalanarak gözaltına alındı.

ARAÇLAR SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

İHA'da yer alan habere göre çalınan araçlar ise bulunarak sahiplerine teslim edildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen ve ifadeleri alınan 2 kardeş, nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan kardeşler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan kardeşlerden O.K.'nin daha önce 12 yıl ceza aldığı ve cezaevinden 20 gün önce çıktığı öğrenildi.

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