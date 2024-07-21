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        Haberler Dünya 2024 Paris Olimpiyatları için geri sayım başladı: 124 yıl sonra eşit olimpiyat | Dış Haberler

        2024 Paris Olimpiyatları için geri sayım başladı: 124 yıl sonra eşit olimpiyat

        1900 Paris Olimpiyatları kadınların ilk kez yarıştığı olimpiyat olarak tarihe geçmişti, bundan 124 yıl sonra yine Paris'te gerçekleşecek olimpiyatlarda yeniden tarih yazılacak. Önümüzdeki günlerde başlayacak 2024 Paris Olimpiyatları, ilk kez eşit sayıda kadın ve erkek sporcunun yarışacağı ilk olimpiyat olacak.

        Giriş: 21.07.2024 - 10:10 Güncelleme: 21.07.2024 - 10:10
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        124 yıl sonra eşit olimpiyat
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        2024 Paris Olimpiyatları için geri sayım başladı. 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek Olimpiyat Oyunları, 124 yıl sonra eşit sayıda kadın ve erkek sporcunun yarışacak olmasıyla tarih yazacak.

        Paris, 1900 yılında ilk kez kadın sporcuların Olimpiyat Oyunlarında katılmasıyla tarih yazmıştı, 124 yıl sonra olimpiyatlarda cinsiyet eşitliğinin sağlanması, erkek ve kadın sporcuların eşit temsilinin sağlanmasıyla yeniden tarih yazacak. 2024 Paris Olimpiyatlarında yarışacak 10 bin 500 sporcunun yarısı kadın, yarısı erkek olacak.

        Kadınlar, Olimpiyatlarda ilk kez 1900 Paris Olimpiyatlarında yarıştı; o tarihte kadınların katılım oranı yüzde 2,2'idi ve kadınlar sadece beş spor dalında yarışabildiler: tenis, yelken, kroket, binicilik ve golf. O zamandan bu yana kadınların olimpiyatlara katılımı giderek arttı.

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        Kadınların Olimpiyatlara katılımını artırmak, kadın sporcuların yalnızca yüzde 8,4'ünü oluşturduğu 1936 Berlin Olimpiyatları'ndan bu yana her Olimpiyat Oyunlarında katılımın istikrarlı bir şekilde arttığı bir asırdan uzun süren bir yolculuk oldu. Tokyo 2020'ye gelindiğinde kadınların katılımı yüzde 47,8'e kadar çıktı; bu, Olimpiyat Oyunlarında şimdiye kadar cinsiyet eşitliğine en yakın olduğu seviyeydi.

        2020 TOKYO OLİMPİYATLARINDA BİR İLK YAŞANMIŞTI

        2020 Tokyo Olimpiyatları, kadınlara her zamankinden daha fazla rekabet fırsatı sunarak ezber bozdu. Oyunlar, 18 karışık cinsiyetli etkinliğin yanı sıra kadınlar 15.000 m serbest yüzme, kadınlar Kano sprint, softbol, ​​karate, spor tırmanışı, sörf ve kaykay gibi çeşitli yeni sporlarında da yarıştı.

        Olimpiyat sahnesinde kadınlara daha fazla görünürlük sağlamak amacıyla Tokyo, aynı zamanda ilk kez bir erkek ve kadın sporcunun açılış töreni sırasında bayraklarını ortaklaşa taşımasına izin veren bir kural değişikliğinin uygulanmasına da tanık oldu.

        Bu, spor dünyasındaki kadınlar için büyük bir zaferdi ve Paris 2024'ün cinsiyet eşitliğine ulaşmasının yolunu açtı.

        Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, "Olimpiyat Oyunlarında kadınların tarihindeki en önemli anlardan birini kutlamak üzereyiz. Olimpiyat hareketinin gösterdiği muazzam çabaların sonuçlarını göreceğiz. Bu, cinsiyet eşitliğini için dünyaya bir katkımız." dedi.

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        TÜRK BAYRAĞINI BUSENAZ SÜRMENELİ VE METE GAZOZ TAŞIYACAK

        Cinsiyet eşitliği ve Tokyo Olimpiyatlarında yaşanan ilkten bahsetmişken, milli gurur kaynaklarımız milli boksör Busenaz Sürmeneli ve milli okçu Mete Gazoz'un Paris 2024 Olimpiyat Oyunlarının açılış töreninde Türk bayrağını taşıyacağı duyuruldu.

        Milli sporcularımız Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda elde ettikleri altın madalyalar ile bizleri gururlandırmıştı.

        Diğer yandan Türkiye'den olimpiyatlara 102 sporcu katılacak. 18 spor dalında yarışacak 102 sporcumuzun 54'ü kadın 48'i ise erkek.

        KADIN SPORCULARA VERİLECEK MADALYA DAHA AZ OLACAK

        Ayrıca Paris Olimpiyatları'nda yer alacak 32 spor dalından 28'i tamamen cinsiyet eşitliğine sahip olacak.

        Ancak kadın sporculara verilen madalya sayısı yine de erkek sporculara verilenlerden biraz daha az olacak. 2024 Paris Olimpiyatları'nda 152'si kadınlarda, 157'si erkeklerde ve 20'si karma takımlar olmak üzere 329 madalya yarışı yer alacak.

        ÖZETLE PARİS OLİMPİYATLARINDAN VERİLER

        • Paris'te 10 bin 500 sporcunun yarışacağı tahmin ediliyor ve IOC ilk kez erkekler ve kadınlar arasında eşit sayıda kota ayırdı.
        • Paris'te 329 madalya yarışı düzenlenecek: Kadınlar için 152 madalya, erkekler için 157 madalya ve 20 karma madalya
        • Paris'te 32 spor dalından 28'inde cinsiyet eşitliği tamamen sağlanacak

        *Haberin görselleri ShutterStock ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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