13 Kasım Hangi Burç? 13 Kasım Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

Olumlu ya da olumsuz özelliklerimizin farkında olmak bize çoğu zaman avantaj sağlar. Yaşam karşısında hazırlıklı olmamıza yardımcı olur. 13 Kasım’da dünyaya gelenler tutku, anlayış, duygusal derinlik ile karşı karşıyadır. Onlar giriştikleri birçok işte azimli yapıları sayesinde başarılı olurlar. Bu yazımızda 13 Kasım doğumlu kişilerin hangi burç olduğu, kadın ve erkek bireylerin özellikleri ve yorumları ve 13 Kasım burcu ile ilgili genel bir astrolojik çerçeve sunacağız.

13 Kasım Burcu Ne?

13 Kasım hangi burç sorusuna rahatlıkla su elementinin en büyük taşıyıcısı akrep burcu diyebiliriz. Akrep burçları çevreleri tarafından güvenilir ve dürüst olarak görülürler. Elbette onların da bazı olumsuz özellikleri yok değil. Hırsları gibi… Güneş burcunun yanında bir de kişi üzerinde belirleyici olan yükselen burç vardır. Bu noktada da akılları kurcalayan 13 Kasım yükseleni nedir sorusudur. Yükselen burçları doğum saati ve doğum yeri bilgilerine göre farklılık göstermektedir.

13 Kasım Burcu Özelikleri Mars ve Plüton gibi iki güçlü gezegenin yönettiği akrep burcu lider ruhlu kişilik özelliğine sahiptir. Onlar doğuştan gelen organizasyon ve yönetme becerileriyle donatılmıştır. Akrep bireyleri güçlü ve sağlam bir duruşa sahiptir. Bunun yanında bu temel özellikler kadın ve erkek bireylerde aynı şekilde işlememektedir. Şimdi 13 Kasım burcu erkeği özelliklerine bir bakalım: Akrep erkeği doğal bir cazibe ile donatılmıştır.

Bir akrep erkeği ne istediğini iyi bilir. Çünkü yaşamın olağan akışı içerisinde hayal gücünden çok realist bir yaklaşım sergiler.

Akrep erkeği hırslıdır. İstediklerini elde etme konusunda çok çalışır.

Akrep erkeği tutkuludur. Romantizm akrep erkeğinin ilişkideki temel dinamiklerinden biridir.

İş dünyasının yöneticileri olan akrep erkeği ekip çalışmasına da yatkınlık gösterir.

Sezgisel akrep erkeği duygularını kontrol etmeyi iyi bilir. Yoğun hislerini ne zaman dinleyeceği ya da onları susturacağı konusunda bilgi sahibidir.

Sabit bir olan akrep erkeği başladığı işi bitirme azmine sahiptir. Bu yüzden de yarım kalmış işleri sevmez.

Güvenilir yapılarıyla akrep erkeği partnerine karşı büyük bir sadakat ve bağlılık besler.

Detaycı akrep erkeği iş dünyasındaki başarısını derinlemesine düşünme potansiyeline bağlıdır. Şimdi 13 Kasım burcu kadını özeliklerine geçelim: Akrep kadını için yaşam tutkudan ibarettir. O Yoğun tutkuların kadınıdır.

Ne istediği konusunda deyim yerindeyse kimse akrep kadınının eline su dökemez.

Gerçekçi bakış açısıyla bir akrep kadını yaşamın karşısında fantezilere kapılmaz. Ayakları yere sağlam basan planlar yapar. Ve onları büyük bir kararlılıkla uygular.

Akrep kadını çekici bir auraya sahiptir. O doğuştan gelen cazibesiyle bunu yapar.

Akrep kadını meraklı bir doğaya sahiptir. Farklı konularda derinlemesine araştırma yapar. Bu yüzden geniş bir bilgi birikimine sahiptir.

Akrep kadını sevdiklerine karşı sahiplenici zaman zaman da kıskanç bir yapıya bürünebilir. 13 Kasım Burcu Yorumu 13 Kasım doğumlu bireyler akrep burcunun kararlı ve zaman zaman inatçı doğasıyla baş etmek durumunda kalabilirler. Esnek bir yapıya sahip olmayan 13 Kasım doğumlu akrepler bir karar aldıklarında sonuna kadar uygularlar. Aşk hayatları akrep bireyleri için tutkunun ve romantizmin doruk noktasına ulaşır. İş dünyasında 13 Kasım doğumlu akrepler azimli ve çalışkan yapılarıyla her zaman hak ettikleri başarıyı yakalar.