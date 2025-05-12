13 MAYIS SALI HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tokat ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Gaziantap'in batısı ve Kilis'te yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz de gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güney doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.