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        Haberler Bilgi Gündem 13 Mayıs Salı güncel hava durumu: Bugün hava nasıl? İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu ile il il hava tahmini

        13 Mayıs Salı güncel hava durumu: Bugün hava nasıl?

        Meteoroloji'den yapılan açıklamalar kapsamında, hava durumu sorgulanıyor. Tahminlere göre; hava sıcaklıklarının güney ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği belirtildi. Peki, 13 Mayıs Salı bugün hava nasıl? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 23:29 Güncelleme: 13.05.2025 - 00:11
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında, hava durumu merak ediliyor. Tahminlere göre, rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Peki, 13 Mayıs Salı hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

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        13 MAYIS SALI HAVA NASIL?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tokat ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Gaziantap'in batısı ve Kilis'te yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz de gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güney doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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        İSTANBUL 12°C, 18°C

        Parçalı bulutlu.

        İZMİR 14°C, 27°C

        Parçalı bulutlu.

        ANKARA 7°C, 21°C

        Parçalı bulutlu.

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