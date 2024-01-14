Cumartesi günü reyting sonuçları AB ve total 13 Ocak reyting sıralaması
Reyting sonuçları 13 Ocak Cumartesi akşamı ekrana gelen dizilerin zirve rekabetiyle şekillendi. Dün akşam yeni bölümleri yayınlanan Güldür Güldür Show, Kardeşlerim ve Gönül Dağı zirve yarışında rakiplerini geride bıraktı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 13 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralaması...
Giriş: 14.01.2024 - 08:52 Güncelleme: 14.01.2024 - 08:52
1
Reyting sonuçları 13 Ocak Cumartesi akşamı prime time'da yeniş bölümleri yayınlanan diziler arasındaki rekabet sonrası şekillendi. Cumartesi akşamı ekrana gelen Güldür Güldür Show, Kardeşlerim ve Gönül Dağı rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
İşte 13 Ocak reyting sonuçları AB ve total sıralama:
2
13 OCAK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
3
13 OCAK AB REYTİNG SONUÇLARI
Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer