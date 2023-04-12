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Şubat ayında doğanların da burcu sık sık sorulmaktadır. 13 Şubat tarihinde doğanlar bağımsız ve yaratıcı burçlardır. Sanatsal yönlerinin yanı sıra mantıksal yönleri de ağır basmaktadır. Peki, 13 Şubat hangi burç? 13 Şubat burcu ne, 13 Şubat burcu özellikleri, 13 Şubat burcu erkeği, 13 Şubat burcu kadını, 13 Şubat burcu yorumu, 13 Şubat yükseleni nedir, 13 Şubat'ta doğan Türk ünlüler ve futbolcular, 13 Şubat'ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular kimlerdir? İşte, tüm astrolojik detaylarıyla 13 Şubat burcu.

13 Şubat Hangi Burç?

13 Şubat tarihinde doğanların burcu kova burcudur. Yönetici gezegeni Satürn ve Uranüs olup elementi havadır.

13 Şubat Burcu Ne?

21 Ocak ile 19 Şubat tarihleri kova burcuna aittir. Dolayısıyla 13 Şubat’ta doğalar kova burcuna mensuptur. Kova burçları hem yaratıcı hem de zeki burçlardır.

13 Şubat Burcu Özellikleri

13 Şubat tarihinde doğan kova burçları eşsiz ve yaratıcı burçlardır. Sıra dışı fikirlerini hayata geçirmeyi seven bu burç bağımsızlığına oldukça düşkündür. Kısıtlamaya gelemez. Bu hem ikili ilişkiler de hem de arkadaş ilişkilerinde geçerlidir. Özellikle flört döneminde sürekli mesaj atarak kova burcunu sıkarsanız sizden soğuyabilir. Çünkü kolay aşık olup kolay sıkılırlar. Birilerine karşı duyguları varsa bunun kolay kolay belli etmezler. Bu da dışarıdan onların soğuk görünmesine sebebiyet verebilir. Ancak durum hiç de sanıldığı gibi değildir. Kova burçları son derece arkadaş canlısıdır. Üst düzey espri anlayışıyla ortamın neşesidirler. Özellikle dostluk bu burca sahip olanlar için olmazsa olmazdır. Arkadaşlıklar ya da duygusal ilişkilerin temelini güven oluşturur. Dostuyla her şeyini paylaşmak ister son derece eli açıktır.

13 Şubat Burcu Erkeği

13 Şubat tarihinde dünyaya gelen kova erkelerinin tanımlamak için iki kelime yeterlidir; zeki ve kibar. Evet, kova erkekleri son derece nazik ve kibardırlar. Herkese karşı saygılı davranır ve herkesten de bu saygıyı beklerler. Özellikle evlilik hayatının kendiliğinden sürmesi onlara göre değildir, farklılık isterler. Yaratıcılığın ve farklılığın sembolü bu burç sürekli kendini geliştirmek ister. Gelişimin bu denli istikrarlı devam etmesi iş ve aşk hayatına da yansır. Kova burcu tam bir sosyal kelebektir. Arkadaş çevresi tarafından da oldukça fazla sevilir. Ancak arkadaş konusunda seçicidir. Genellikle kendi gibi düşünen kişilerle arkadaş olmak ister. Kova burcu erkeği ilgiyi oldukça fazla sever. Hayatın pozitif yönlerine odaklanır, karamsar değildir.

13 Şubat Burcu Kadını

Kova burcu kadını son derece ileri görüşlüdür. Bu sebeple çoğu zaman kova burcu kadının ağzından “ben demiştim” sözünü duyabilirsiniz. Ayrıca yaratıcılık yönleri de gelişmiştir. Bağımsızlığına düşkün olan kova kadınının er korktuğu olay bağımsızlığına tehlike gelmesidir. Eğer özgür bir ortam sunarsanız kova kadını muhteşem eserler ortaya çıkarabilir. Kova, tahmini zor burçlardan biri olduğundan dolayı nerede ne yapacağını da kestirmek mümkün değildir. Kendinizi ani patlamalar yaşayabileceğiniz bir ilişki içerisinde bulabilirsiniz. Kova kadınlarının başkalarını etkilemek gibi bir gayesi yoktur. Önceliği kendi istekleridir, toplumun değil.

13 Şubat Burcu Yorumu

13 Şubat tarihinde doğan kova burçlarının temel özellikleri özgürlükçü, yaratıcı, zeki ve sıra dışı olmalarıdır. Kova burçları için eşsiz burçlar diyebiliriz. Kalabalık arkadaş gruplarına sahip olan bu burç oldukça dost canlısıdır. Hem çalışkan hem de üretkendir. Ayrıca akademik alanda da son derece başarılıdırlar.

13 Şubat Yükseleni Nedir?

13 Şubat tarihinde doğduysanız ve yükseleninizi merak ediyorsanız bunun için doğdunuz saat ve dakikayı bilmeniz gerekir. Tüm bu ayrıntılara sahipseniz internet üzerinden aratarak yükseleninizi bulabilirsiniz.

13 Şubat'ta Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

MFÖ grubunun vokalisti Mazhar Alanson

Model Almeda Abazi

Oyuncu Gürbey İleri

Oyuncu Rüçhan Çalışkur

Şarkıcı Sibel Alaş

Türk halk müziği şarkıcısı Nihat Doğan

Türk Şair Nilgün Marmara

13 Şubat'ta Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

İngiliz şarkıcı Robbie Williams

Kanadalı şarkıcı Leslie Feist

Hollandalı şarkıcı ve televizyon sunucusu Edsilia Rombley

Amerikalı sinema oyuncusu Kim Novak

Alman futbolcu Sebastian Kehl

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