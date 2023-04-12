13 Şubat Hangi Burç?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Astroloji 13 Şubat Hangi Burç? 13 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
ABONE OL

13 Şubat burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Burçlar Kuşağı üzerinde on iki takımyıldızı bulunmaktadır. Bu takımyıldızlarının ortak adı burç olarak isimlendirilmiştir. Her aya karşılık gelen tam on iki adet burç vardır. Burcunuz doğum anında Güneş’in hangi pozisyonda olduğunu gösterir.

13 Şubat Hangi Burç? 13 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
HABERTURK.COM

Şubat ayında doğanların da burcu sık sık sorulmaktadır. 13 Şubat tarihinde doğanlar bağımsız ve yaratıcı burçlardır. Sanatsal yönlerinin yanı sıra mantıksal yönleri de ağır basmaktadır. Peki, 13 Şubat hangi burç? 13 Şubat burcu ne, 13 Şubat burcu özellikleri, 13 Şubat burcu erkeği, 13 Şubat burcu kadını, 13 Şubat burcu yorumu, 13 Şubat yükseleni nedir, 13 Şubat'ta doğan Türk ünlüler ve futbolcular, 13 Şubat'ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular kimlerdir? İşte, tüm astrolojik detaylarıyla 13 Şubat burcu.

13 Şubat Hangi Burç?

13 Şubat tarihinde doğanların burcu kova burcudur. Yönetici gezegeni Satürn ve Uranüs olup elementi havadır.

13 Şubat Burcu Ne?

21 Ocak ile 19 Şubat tarihleri kova burcuna aittir. Dolayısıyla 13 Şubat’ta doğalar kova burcuna mensuptur. Kova burçları hem yaratıcı hem de zeki burçlardır.

13 Şubat Burcu Özellikleri

13 Şubat tarihinde doğan kova burçları eşsiz ve yaratıcı burçlardır. Sıra dışı fikirlerini hayata geçirmeyi seven bu burç bağımsızlığına oldukça düşkündür. Kısıtlamaya gelemez. Bu hem ikili ilişkiler de hem de arkadaş ilişkilerinde geçerlidir. Özellikle flört döneminde sürekli mesaj atarak kova burcunu sıkarsanız sizden soğuyabilir. Çünkü kolay aşık olup kolay sıkılırlar. Birilerine karşı duyguları varsa bunun kolay kolay belli etmezler. Bu da dışarıdan onların soğuk görünmesine sebebiyet verebilir. Ancak durum hiç de sanıldığı gibi değildir. Kova burçları son derece arkadaş canlısıdır. Üst düzey espri anlayışıyla ortamın neşesidirler. Özellikle dostluk bu burca sahip olanlar için olmazsa olmazdır. Arkadaşlıklar ya da duygusal ilişkilerin temelini güven oluşturur. Dostuyla her şeyini paylaşmak ister son derece eli açıktır.

13 Şubat Burcu Erkeği

13 Şubat tarihinde dünyaya gelen kova erkelerinin tanımlamak için iki kelime yeterlidir; zeki ve kibar. Evet, kova erkekleri son derece nazik ve kibardırlar. Herkese karşı saygılı davranır ve herkesten de bu saygıyı beklerler. Özellikle evlilik hayatının kendiliğinden sürmesi onlara göre değildir, farklılık isterler. Yaratıcılığın ve farklılığın sembolü bu burç sürekli kendini geliştirmek ister. Gelişimin bu denli istikrarlı devam etmesi iş ve aşk hayatına da yansır. Kova burcu tam bir sosyal kelebektir. Arkadaş çevresi tarafından da oldukça fazla sevilir. Ancak arkadaş konusunda seçicidir. Genellikle kendi gibi düşünen kişilerle arkadaş olmak ister. Kova burcu erkeği ilgiyi oldukça fazla sever. Hayatın pozitif yönlerine odaklanır, karamsar değildir.

13 Şubat Burcu Kadını

Kova burcu kadını son derece ileri görüşlüdür. Bu sebeple çoğu zaman kova burcu kadının ağzından “ben demiştim” sözünü duyabilirsiniz. Ayrıca yaratıcılık yönleri de gelişmiştir. Bağımsızlığına düşkün olan kova kadınının er korktuğu olay bağımsızlığına tehlike gelmesidir. Eğer özgür bir ortam sunarsanız kova kadını muhteşem eserler ortaya çıkarabilir. Kova, tahmini zor burçlardan biri olduğundan dolayı nerede ne yapacağını da kestirmek mümkün değildir. Kendinizi ani patlamalar yaşayabileceğiniz bir ilişki içerisinde bulabilirsiniz. Kova kadınlarının başkalarını etkilemek gibi bir gayesi yoktur. Önceliği kendi istekleridir, toplumun değil.

13 Şubat Burcu Yorumu

13 Şubat tarihinde doğan kova burçlarının temel özellikleri özgürlükçü, yaratıcı, zeki ve sıra dışı olmalarıdır. Kova burçları için eşsiz burçlar diyebiliriz. Kalabalık arkadaş gruplarına sahip olan bu burç oldukça dost canlısıdır. Hem çalışkan hem de üretkendir. Ayrıca akademik alanda da son derece başarılıdırlar.

13 Şubat Yükseleni Nedir?

13 Şubat tarihinde doğduysanız ve yükseleninizi merak ediyorsanız bunun için doğdunuz saat ve dakikayı bilmeniz gerekir. Tüm bu ayrıntılara sahipseniz internet üzerinden aratarak yükseleninizi bulabilirsiniz.

13 Şubat'ta Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

  • MFÖ grubunun vokalisti Mazhar Alanson
  • Model Almeda Abazi
  • Oyuncu Gürbey İleri
  • Oyuncu Rüçhan Çalışkur
  • Şarkıcı Sibel Alaş
  • Türk halk müziği şarkıcısı Nihat Doğan
  • Türk Şair Nilgün Marmara

13 Şubat'ta Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

  • İngiliz şarkıcı Robbie Williams
  • Kanadalı şarkıcı Leslie Feist
  • Hollandalı şarkıcı ve televizyon sunucusu Edsilia Rombley
  • Amerikalı sinema oyuncusu Kim Novak
  • Alman futbolcu Sebastian Kehl
ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

12 Şubat Hangi Burç? 12 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 12 Şubat hangi burç?
11 Şubat Hangi Burç? 11 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 11 Şubat hangi burç?
20 Şubat Hangi Burç? 20 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir? htka
YAŞAM 20 Şubat hangi burç?
Süper Loto sonuçları açıklandı 11 Nisan 2023! Süper Loto sonucu sorgulama ekranı! Tıkla, öğren
YAŞAM 11 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı!
Ordu fındıklı burma tatlısı coğrafi işaretle tescillendi
YAŞAM Ordu fındıklı burma tatlısı tescillendi
Ağrı Dağı'nın kuzeyinde tespit edilen kuş türü 200'e ulaştı
YAŞAM 200'e ulaştı... Türkiye'deki en önemli 3 rotasından ...
İtalyan fotoğrafçıdan dikkat çeken çalışma: Oyuncaklar çocuklar arasındaki eşitsizliği gözler önüne serdi
YAŞAM "Oyuncağını göster" dedi! Cevaplar üzücü farkı ...
Dünyaca ünlü zenginler 'Hint fakiri' olsalardı...
YAŞAM 'Hint fakiri' zenginler!
'Leylek apartmanı' sakinleri yuvalarına geldi
YAŞAM 'Leylek apartmanı' sakinleri yuvalarına geldi
Tek ayaklı martı, kursiyerlerce besleniyor
YAŞAM Tek ayaklı martı, kursiyerlerce besleniyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.