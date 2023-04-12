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Haberler Yaşam Astroloji 14 Şubat Hangi Burç? 14 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir? htka
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14 Şubat burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Günlük ya da haftalık burç yorumlarına birçoğumuz bakarız. Burç yorumları günümüzün ya da haftamızın nasıl geçeceği yönünde ayrıntılar içerir. Burç yorumlarına hem internet üzerinden hem de gazete sayfalarından ulaşabilirsiniz.

14 Şubat Hangi Burç? 14 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir? htka
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Kimimiz de burcumuzu öğrenmek için araştırmaya girişiriz. Doğduğumuz günün hangi burca mensup olduğunu bilmek isteriz. Bu günlerden biri de 14 Şubat günüdür. 14 Şubat’ta doğanlar bağımsız ve yaratıcı burçlardır. 14 Şubat hangi burç, 14 Şubat burcu ne, 14 Şubat burcu özellikleri, 14 Şubat burcu erkeği, 14 Şubat burcu kadını, 14 Şubat yükseleni nedir, 14 Şubat'ta doğan Türk ünlüler ve futbolcular, 14 Şubat'ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular kimlerdir? İşte, tüm detaylar…

14 Şubat Hangi Burç?

14 Şubat tarihinde doğanların burcu kova burcudur. Kova burcu özgürlüğü ve zekâsıyla ön plana çıkan bir burçtur. Hava grubu içerisinde yer alır.

14 Şubat Burcu Ne?

14 Şubat kova burcunun tarihidir. Yönetici gezegenleri Uranüs ve Satürn’dür. 21 Ocak ile 19 Şubat arasını kapsar.

14 Şubat Burcu Özellikleri

14 Şubat tarihinde doğan kova burçlarının belli başlı özellikleri vardır. Bilinen en önemli özelliği bağımsızlıklarına düşkün olmalardır. Kova burcu özgürlük terimiyle adeta bütün olmuş bir burçtur. Bağımsızlığının kısıtlandığı ortamlarda uzaklaşır. Kalıp ve sınırlar onlara göre değildir. Bu sebeple zaman zaman başları otoriteyle derde girebilir. Kova burcunun bir diğer özelliği ise yaratıcı yönünün gelişmiş olmasıdır. Bu sebeple sanatsal alanlarda ön plana çıkar çünkü doğuştan gelen yaratıcılık yeteneği vardır. Bu burcun olumsuz özelliklerinden biri de sabit fikirli olmasıdır. Sizin fikirlerinizi söz bitimine kadar dinler ancak günün sonunda yine kendi bildiğini okur. Fikirleri kolay kolay değişmez. Hayal güçleri oldukça geniştir. Bu da tasarladığı projeleri hayata geçirmesine olanak tanır. Oldukça dost canlısıdır. Arkadaş ilişkilerinde en değer verdiği konu ise güvendir. Güvenini kaybettiği hiçbir ilişkiyi devam ettirmek istemez.

14 Şubat Burcu Erkeği

14 Şubat’ta doğan kova erkekleri son derece zeki ve çalışkandırlar. Başladıkları işi yarım bırakmayı sevmezler. İşi bitirmeye odaklanırlar. Arkadaş çevreleri geniştir. Üst düzey espri anlayışıyla ortamda kendilerini belli ederler. Herkese karşı saygıyla yaklaşırlar. Bu saygıyı karşı taraftan da beklerler. Analizci yapıları gereği olayları en ince ayrıntısına kadar irdelerler. Toplumsal normlardan hoşlanmaz. Çünkü sınırlarla çevrili bir hayat sürmek kova erkeğine göre değildir. Bunu özgürlüğünün ihlali olarak görür. Entelektüel özellikleri ağır basan kova burcu erkekleri çevresindeki kişilerin de kendilerini geliştirmesini ister. Duygusal ilişkiler de kıskançlıktan ve kısıtlanmaktan hoşlanmaz. Eğer kova erkeğini kısıtlamaya başlarsanız sizden uzaklaşır. Mantıklı yapıları sayesinde olayları derinlemesine analiz eder.

14 Şubat Burcu Kadını

Kova burcu kadınları neşeli ve dışa dönük bir yapıya sahiptir. Bu sebeple çoğu kişinin arkadaş olmak isteyeceği biridir. Muhabbetleri oldukça akıcı olduğundan kova burcu kadınından sıkılmanız mümkün değildir. Kendi kurallarıyla hareket eder. Gizemli olaylara karşı ilgi duyar. Okumayı ve araştırmayı çok sever. Kendini geliştirmek için sürekli araştırır. Sıra dışı ve zekidir. Kova burcu kadını her daim yeniliğe ve gelişime açıktır.

14 Şubat Burcu Yorumu

Kova burcunun temelini sahip oldukları özgürlükçü anlayış oluşturmaktadır. Kova burcu deyince aklınıza özgürlüklerine ne kadar düşkün oldukları gelmelidir. Özgürlüklerine herhangi bir kısıtlama kova burcunu kaybetmenize sebebiyet verebilir. Sizin sınırlarınızı geçmezler aynı şekilde kendi sınırlarının da geçilmesini istemezler. Son derece arkadaş canlısı olduklarından arkadaş çevreleri de geniştir.

14 Şubat Yükseleni Nedir?

14 Şubat’ta doğanlar yükselenini internet üzerinden araştırabilirler. Bunun için doğduğunuz saat ve dakikayı ayrıntılı olarak bilmeniz gerekmektedir.

14 Şubat'ta Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

  • Türk akademisyen Sencer Divitçioğlu
  • Piyanist Galip Boransu
  • Şarkıcı Aylin Aslım
  • Oyuncu Neslihan Acar
  • Oyuncu İbrahim Çelikkol
  • Oyuncu Özge Borak
  • Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler
  • Futbolcu Sefa Yılmaz

14 Şubat'ta Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

  • Amerikalı biyolog Barbara Elaine Ruth Brown
  • Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Gregory Hines
  • İngiliz aktör Simon Pegg
  • İtalyan oyuncu Antonia Truppo
  • Futbolcu Breel Embolo
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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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