Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 2.52.190'ya yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 27.284 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye koronavirüs tablosu detayları...

13 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 Şubat Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

12 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

12 Şubat Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 630 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 763 kişinin testi pozitif çıktı, 97 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 129 bin 630 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 763 kişinin testi pozitif çıktı, 97 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 667 oldu.

Son 24 saatte 8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 461 bin 204'e yükseldi.

Test sayısı 31 milyon 289 bin 306'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 572 bin 190, vefat sayısı 27 bin 284, ağır hasta sayısı 1250 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı da yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 80 milyonu aştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs bulaşanlardan 80 milyon 2 bin 411'i iyileşti.

Dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

ABD'de 17 milyon 827 bin 330, Hindistan'da 10 milyon 571 bin 629, Brezilya'da 8 milyon 596 bin 130 ve Rusya'da 3 milyon 538 bin 422 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de de 10 Şubat itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 445 bin 285 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı İtalya'da 2 milyon 165 bin 817, Almanya’da 2 milyon 87 bin 600, Kolombiya’da 2 milyon 55 bin 468, İngiltere'de 1 milyon 18 bin 844, Arjantin'de 1 milyon 798 bin 120, Meksika'da 1 milyon 519 bin 572, Güney Afrika'da 1 milyon 374 bin 368 ve Polonya'da 1 milyon 324 bin 101’e ulaştı.

Dünya genelinde 25 milyon 433 bin 787 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 107 milyon 952 bin 100’e ulaşırken virüs nedeniyle 2 milyon 367 bin 365 kişi hayatını kaybetti.