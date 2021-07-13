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Milli Piyango İdaresi'nin en çok kazandıran oyunlarından Süper Loto'da merakla beklenen şanslı numaralar ve dev ikramiye rakamı belli oldu. Süper Loto oyununda şanslı rakamları bilen çıkana kadar devir devam ediyor. İşte 13 Temmuz 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları ve şanslı rakamlar...

13 TEMMUZ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

13 Temmuz Süper Loto sonuçları şöyle; 20, 25, 29, 36, 50, 55.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!