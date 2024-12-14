Bugün ne günü? 14 Aralık tarihindeki özel günler
Aralık ayında on üç gün geride kalırken, 14 Aralık tarihinde kutlanan özel bir gün olup olmadığı merak konusu oldu. Bilindiği üzere bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında çeşitli kutlamalara sahne olurken, bazı günler ise resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda 14 Aralık tarihinde kutlanan özel günleri haberimizde bir araya getirdik. İşte 14 Aralık'ta dünyada kutlanan özel günler...
Aralık ayında on dördüncü güne girildi. Bu kapsamda 14 Aralık'ta dünyada kutlanan özel günler gündemdeki yerini aldı. Bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında farkındalık yaratman adına çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. "14 Aralık ne günü? Bugün dünya ne günü?" İşte detaylar...
14 ARALIK TARİHİNDE YAŞANAN BAZI ÖNEMLİ OLAYLAR
1911 - Norveçli Roald Amundsen, Güney Kutbu'na ulaştı.
1936 - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi kuruldu.
1955 - Arnavutluk, Avusturya, Bulgaristan, Kamboçya, Seylan (şimdiki Sri Lanka), Finlandiya, Macaristan, İrlanda, İtalya, Ürdün, Laos, Libya, Nepal, Portekiz, Romanya ve İspanya Birleşmiş Milletler'ne dahil edildiler.
1960 - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) kuruldu. 9 Ortak Pazar üyesi ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği EFTA'ya üye 7 ülke, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada tarafından kuruldu. Türkiye de anlaşmayı imzaladı.
1962 - NASA'nın Mariner-2 adlı uzay aracı, Venüs gezegeninin yakınından geçti. Mariner-2 dünyaya Venüs hakkında bilgi yolladı.
1981 - İsrail, Suriye kontrolündeki Golan Tepeleri'ni ilhak etti.
1990 - Polonyalı futbolcu Roman Kosecki, 2 milyon dolara Galatasaray'a transfer oldu; bu rakam Türkiye'de o güne kadar ödenen en yüksek transfer ücretiydi.