14 Eylül Hangi Burç? 14 Eylül Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

Eylül ayında doğan insanlar, 14 Eylül burcu özellikleri ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak ister. Siz de bu tarihte doğduysanız ve Güneş burcunuzun detaylarına ulaşmak istiyorsanız bu yazının devamına göz atabilirsiniz. İşte 14 Eylül burcu ile ilgili tüm merak ettikleriniz…

14 EYLÜL HANGİ BURÇ?

Peki 14 Eylül hangi burç? Bu tarihte doğan insanlar Başak burcuna mensuptur. Zodyak’ın en çalışkan burçlarından biri olan Başak, 12 burç içerisinde 6. Sıradadır. Yönetici gezegeni ise haberleşme gezegeni olarak bilinen Merkür’dür. Etraflarındaki insanlar tarafından sevilen Başak burcu insanları, yardımsever ve derleyici toplayıcı özellikleriyle bilinirler. Hızlı ve çevik oluşları, onları iş hayatında pratik biri hâline getirir.

14 EYLÜL BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ 14 Eylül burcu kadını dışarıdan bakıldığında garip doğalarıyla dikkat çekicidir. Kendilerine yeten tavırları nedeniyle dışarıdan soğuk biri gibi algılansalar da esasında cana yakın insanlardır. Seçici tavırları, çevrelerindeki insanlar tarafından en iyi bilinen özelliklerdendir. Başak kadınının diğer özellikleri; Mükemmeli arar ve bunu hayatlarının her noktasına entegre ederler.

Hedefleri çok fazladır ve hayatlarını bu hedefleri tamamlamak için sürdürürler.

Çocuklarına karşı çok ilgili bir anne olurlar.

Kendileri gibi çocuklarının da detaycı olmasını sağlayabilirler.

Evleri düzenli ve ferahtır.

Zaman zaman eleştirinin dozunu artırarak arkadaşlarının kalbini kırabilirler. 14 EYLÜL BURCU ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ 14 Eylül burcu erkeği hayata karşı sevecen olan doğal bir insandır. Ancak hayatlarındaki insan düzenli yaşamayı sevmeyen ve spontan biriyse sorun yaşama ve tartışma ihtimalleri yüksektir. Tıpkı burcun kadınları gibi titiz ve detaycı olan bu erkekler, sevdikleri kadını bulduklarında hemen evlenip yuva kurmak isterler. Başak burcu erkeğine ait diğer özellikler;

İyi bir baba ve ideal eş olmayı başarırlar.

Zaman zaman fazla denetleme güdüleri yüzünden eşleriyle tartışma yaşayabilirler.

Dışarıdan bakıldığında fazla kuralcı görünebilirler.

Çocuklarının her sorununda yanında olmayı isterler.

Fazla detaycı olsalar da bu iş hayatında avantajlarına olur. 14 EYLÜL BURCU YORUMU NE? 14 Eylül burcu yorumu için aşağıdaki maddelere göz gezdirebilirsiniz; Yönetici gezegenleri Merkür olduğundan iletişime son derece önem verirler.

Bilgiyi arama ve sürekli olarak karşılarındaki insana aktarma gibi arzuları vardır.

Çalışkan ve pratik yaşamayı seven insanlardır.

Başak burcu insanlarının daima bir yapılacaklar listesi vardır.

Sınırlarını korumayı çok iyi başarırlar. 14 EYLÜL BURCU YÜKSELENİ NEDİR? “14 Eylül yükseleni nedir?” sorusunu soranların doğum günlerinin yanı sıra doğum yeri ve tarihini de bilmeleri gerekir. Bu ek bilgiler olmadan yükselen burç hesaplamak mümkün değildir. Yükselen burcu Başak olanların özellikleri ise aşağıda verilmiştir;