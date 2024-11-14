14 Kasım'da kutlanan özel günler hangileri?
Kasım ayı boyunca sayısız kültürel etkinlik ve sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriliyor. Kasım ayı, sanat, kültür ve farkındalık yaratma amaçlı etkinliklerin yoğunlaştığı bir zaman olarak öne çıkıyor. Toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren etkinlikler ile Kasım ayı, dinamik bir sosyal ortam sunuyor. Peki, 14 Kasım ne günü, 14 Kasım'da hangi özel günler kutlanıyor? İşte merak edilenler...
14 Kasım Dünya Diyabet Günü, diyabet farkındalığını artırmak ve hastalığın etkilerine dikkat çekmek amacıyla her yıl küresel çapta kutlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun öncülüğünde düzenlenen bu özel günde, diyabetin önlenmesi, teşhisi ve tedavisi konularında toplum bilinci oluşturulması hedefleniyor. İşte 14 Kasım hakkında bilgiler...
14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ NEDİR?
Dünya Diyabet Günü, diyabet hastalığı hakkında farkındalık oluşturmak ve hastalığın etkilerini topluma anlatmak amacıyla her yıl 14 Kasım’da kutlanmaktadır. Bu özel gün, diyabetin önlenmesi, yönetilmesi ve tedavisi konusunda bireyleri bilinçlendirme amacı taşıyan küresel bir sağlık kampanyasıdır.
DÜNYA DİYABET GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Dünya Diyabet Günü, 1991 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) tarafından, diyabetin artan yaygınlığına dikkat çekmek için ilan edilmiştir. Bu tarih, insülinin mucidi Kanadalı bilim insanı Dr. Frederick Banting’in doğum günü onuruna seçilmiştir. Dr. Banting’in çalışmaları sayesinde diyabet tedavisinde devrim niteliğinde bir adım atılmış, insülinin keşfi birçok insanın hayatını kurtarmıştır.
DİYABET NEDİR?
Diyabet, vücudun kan şekerini düzenleme mekanizmasındaki bir bozukluk sonucu oluşan kronik bir hastalıktır. Normalde pankreas, yediğimiz yiyeceklerden elde edilen şekeri (glikozu) hücrelere taşımak için gerekli olan insülin hormonunu üretir. Diyabette ise ya pankreas yeterince insülin üretemez ya da üretilen insülin etkin bir şekilde kullanılamaz. Bu durum, kan şekerinin yükselmesine ve zamanla kalp, böbrek, göz, sinirler gibi hayati organlarda hasara yol açabilecek sağlık sorunlarına neden olur.
Diyabet, tip 1 ve tip 2 olmak üzere iki ana türde görülür. Tip 1 diyabet genellikle çocukluk veya genç yaşta başlar ve bağışıklık sisteminin pankreastaki insülin üreten hücrelere saldırmasıyla oluşur. Tip 2 diyabet ise daha çok yetişkinlerde görülür ve genellikle sağlıksız beslenme, hareketsizlik ve genetik faktörlerle ilişkilidir.