14 Mart 2026 reyting sonuçları açıklandı! ABC, AB ve Total sıralamasında dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        14 Mart 2026 Cumartesi gününe ait reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam televizyon ekranlarında farklı türlerde birçok yapım seyirciyle buluştu. Diziler arasında Güller ve Günahlar, Gönül Dağı ve Sahtekarlar yeni bölümleriyle yayınlanırken, sinema kuşağında A.B.İ. ve Boneyard filmleri izleyici karşısına çıktı. Eğlence ve yarışma programları arasında ise Survivor Ünlüler - Gönüllüler ile Güldür Güldür Show dikkat çeken yapımlar arasında yer aldı. İşte 14 Mart 2026 AB, ABC1 ve Total reyting sıralaması haberimizde...

        Giriş: 15.03.2026 - 10:56 Güncelleme:
        14 Mart 2026 Cumartesi gününe ait reyting sonuçları, seyircilerin gündeminde yer alıyor. Dün akşam ekranlarda birçok dizi, film ve eğlence programı izleyiciyle buluşurken, hangi yapımın reyting sıralamasında zirveye çıktığı merak konusu oldu. Dizi severler için Güller ve Günahlar, Gönül Dağı ve Sahtekarlar yeni bölümleriyle ekrana gelirken, sinema kuşağında A.B.İ. ve Boneyard filmleri yayınlandı. Eğlence ve yarışma programları kategorisinde ise Survivor Ünlüler - Gönüllüler ile Güldür Güldür Show, Cumartesi akşamı izleyiciyle buluşan yapımlar arasında yer aldı. Bu kapsamda "14 Mart 2026 reyting sonuçları açıklandı mı, AB, ABC1 ve Total kategorilerinde hangi yapım birinci oldu?” sorularının cevabı haberimizde. İşte dünün reyting sıralaması...

        14 MART 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        14 Mart 2026 reyting sonuçları açıklandı.

        14 Mart Cumartesi günü reyting sıralamasına göre, Kanal D’nin dizisi "Güller ve Günahlar" tüm kategorilerde zirvede yer aldı.

        İkincilik için "Gönül Dağı" (TRT 1) ve "Survivor" (TV8) arasında çekişme yaşandı.

        Gönül Dağı Total ve ABC1’de Survivor’ın önünde iken, AB’de 4. sıraya geriledi.

        Survivor ise AB’de 3. sırada yer alırken, Total’de 4. sırada kaldı.

        14 MART 2026 CUMARTESİ ABC REYTİNG SIRALAMASI

        Güller ve Günahlar - Kanal D

        Gönül Dağı - TRT 1

        Survivor - TV8

        Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta - NOW

        Güller ve Günahlar (Özet) - Kanal D

        Sahtekarlar - NOW

        Güldür Güldür Show - Show TV

        Güldür Güldür Show (Özet) - Show TV

        Ana Haber - TRT 1

        Ramazan Sevinci - TRT 1

        14 MART 2026 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        Güller ve Günahlar - Kanal D

        Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta - NOW

        Survivor - TV8

        Gönül Dağı - TRT 1

        Güller ve Günahlar (Özet) - Kanal D

        Sahtekarlar - NOW

        Güldür Güldür Show (Özet) - Show TV

        Güldür Güldür Show - Show TV

        Ramazan Sevinci - TRT 1

        Sahtekarlar (Özet) - NOW

        14 MART 2026 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Güller ve Günahlar - Kanal D

        Gönül Dağı - TRT 1

        Güller ve Günahlar (Özet) - Kanal D

        Survivor - TV8

        Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta - NOW

        Gelin - Kanal 7

        Gönül Dağı (Özet) - TRT 1

        Sahtekarlar - NOW

        Show Ana Haber - Show TV

        ATV Ana Haber - ATV

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA’larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İsrail "gizli ve acil" savunma bütçesini onayladı
        İsrail "gizli ve acil" savunma bütçesini onayladı
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Yasak aşk cinayetinde kamera aldatmacası!
        Yasak aşk cinayetinde kamera aldatmacası!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        İşte şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        "Türkiye artık benim vatanım"
        "Türkiye artık benim vatanım"
        4 uyarı birden! Çamur yağacak!
        4 uyarı birden! Çamur yağacak!
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        'Raf Ömürleri' ne kadar?
        'Raf Ömürleri' ne kadar?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Bayram tatili zehir oldu! Anne-baba öldü, 4 çocuk yaralı
        Bayram tatili zehir oldu! Anne-baba öldü, 4 çocuk yaralı
        Ramazan’ın son günlerinde vücutta neler değişiyor?
        Ramazan’ın son günlerinde vücutta neler değişiyor?
        Evlilik bilmecesi
        Evlilik bilmecesi
        Arda'dan inanılmaz gol!
        Arda'dan inanılmaz gol!
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        İlber
        İlber
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!