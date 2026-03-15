14 Mart 2026 reyting sonuçları açıklandı! ABC, AB ve Total sıralamasında dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
14 Mart 2026 Cumartesi gününe ait reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam televizyon ekranlarında farklı türlerde birçok yapım seyirciyle buluştu. Diziler arasında Güller ve Günahlar, Gönül Dağı ve Sahtekarlar yeni bölümleriyle yayınlanırken, sinema kuşağında A.B.İ. ve Boneyard filmleri izleyici karşısına çıktı. Eğlence ve yarışma programları arasında ise Survivor Ünlüler - Gönüllüler ile Güldür Güldür Show dikkat çeken yapımlar arasında yer aldı. İşte 14 Mart 2026 AB, ABC1 ve Total reyting sıralaması haberimizde...
14 MART 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
14 Mart Cumartesi günü reyting sıralamasına göre, Kanal D’nin dizisi "Güller ve Günahlar" tüm kategorilerde zirvede yer aldı.
İkincilik için "Gönül Dağı" (TRT 1) ve "Survivor" (TV8) arasında çekişme yaşandı.
Gönül Dağı Total ve ABC1’de Survivor’ın önünde iken, AB’de 4. sıraya geriledi.
Survivor ise AB’de 3. sırada yer alırken, Total’de 4. sırada kaldı.
14 MART 2026 CUMARTESİ ABC REYTİNG SIRALAMASI
Güller ve Günahlar - Kanal D
Gönül Dağı - TRT 1
Survivor - TV8
Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta - NOW
Güller ve Günahlar (Özet) - Kanal D
Sahtekarlar - NOW
Güldür Güldür Show - Show TV
Güldür Güldür Show (Özet) - Show TV
Ana Haber - TRT 1
Ramazan Sevinci - TRT 1
14 MART 2026 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
Güller ve Günahlar - Kanal D
Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta - NOW
Survivor - TV8
Gönül Dağı - TRT 1
Güller ve Günahlar (Özet) - Kanal D
Sahtekarlar - NOW
Güldür Güldür Show (Özet) - Show TV
Güldür Güldür Show - Show TV
Ramazan Sevinci - TRT 1
Sahtekarlar (Özet) - NOW
14 MART 2026 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Güller ve Günahlar - Kanal D
Gönül Dağı - TRT 1
Güller ve Günahlar (Özet) - Kanal D
Survivor - TV8
Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta - NOW
Gelin - Kanal 7
Gönül Dağı (Özet) - TRT 1
Sahtekarlar - NOW
Show Ana Haber - Show TV
ATV Ana Haber - ATV