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        Haberler Bilgi Gündem 14 Mart ne günü? 14 Mart'ta ne oldu? Tıp Bayramı ne zaman, hangi gün? Tıp Bayramı ilk kez ne zaman kutlanmıştır?

        14 Mart ne günü? 14 Mart'ta ne oldu? Tıp Bayramı önemi ve tarihçesi

        14 Mart, hem Türkiye'de hem de dünyada önemli olayların yaşandığı, tarihte iz bırakan gelişmelerin yıl dönümü olarak anılan bir gündür. Bu tarihte gerçekleşen siyasi, kültürel ve toplumsal olaylar, tarihin seyrini değiştiren anlar arasında yer alır. Peki, bugün ne günü? 14 Mart'ta ne oldu? İşte 14 Mart'ta tarihe damga vuran olaylar ve bu olayların etkileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 23:38 Güncelleme: 13.03.2025 - 23:43
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        Her yıl 14 Mart’ta kutlanan Tıp Bayramı, sağlık çalışanlarının fedakârlıklarını ve emeklerini onurlandıran özel bir gündür. Türkiye’de modern tıp eğitiminin başlangıcı kabul edilen 14 Mart 1827 tarihine dayanan bu anlamlı gün, doktorlardan hemşirelere, tüm sağlık emekçilerinin özverili çalışmalarını hatırlatıyor. Tıp Bayramı, sağlık sektörünün karşılaştığı zorluklara dikkat çekmenin yanı sıra, sağlık hizmetlerinin önemini vurgulayan etkinliklerle de kutlanıyor. İşte Tıp Bayramı’na dair tüm detaylar...

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        TIP BAYRAMI NE ZAMAN?

        Tıp Bayramı her yıl 14 Mart tarihinde kutlanır. Bu yıl yani 2025 yılında ise 14 Mart Cuma gününe denk geliyor.

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        TIP BAYRAMI TARİHÇESİ

        14 Mart 1827'de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, "Tıp Bayramı" olarak kutlanmaktadır.

        İlk kutlama, 1919 yılının 14 Mart'ında işgal altındaki İstanbul'da gerçekleşmiştir. O gün, tıbbiye 3. sınıf öğrencisi Hikmet Boran'ın önderliğinde, tıp okulu öğrencileri işgali protesto için toplanmış ve onlara devrin ünlü doktorları da destek vermişti. Böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır.

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        TIP BAYRAMI İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

        1929-1937 yılları arasında 12 Mayıs günü Tıp Bayramı olarak kutlandı. Bu tarih, Bursa'daki Yıldırım Darüşşifası'nda ilk Türkçe tıp derslerinin başladığı tarih olarak kabul edildiği için Tıp Bayramı yapıldı. Ancak zamanla bu uygulamadan vazgeçildi ve yeniden 14 Mart Tıp Bayramı oldu.

        1976'dan beri sadece 14 Mart günü değil, 14 Mart'ı içine alan hafta boyunca kutlama yapılmakta ve bu hafta Tıp Haftası olarak kabul edilmektedir.

        Dünyada benzer kutlamalar, farklı tarihlerde yapılmaktadır. Örneğin ABD'de ameliyatlarda genel anestezinin ilk defa kullanıldığı 30 Mart 1842 tarihinin yıldönümü; Hindistan'da ünlü doktor Bidhan Chandra Roy'un doğum (ve aynı zamanda ölüm) yıldönümü olan 1 Temmuz günü "Doktorlar Günü" olarak kutlanır.

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