Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı toplamda 5.083.996 yükseldi. 44.059 vatandaşımız ise koronavirüse yenik düştü.

14 MAYIS CORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

13 MAYIS CORONA VİRÜS TABLOSU VAKA SAYISI

13 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 238 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 11 bin 534 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 238 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 44 bin 59’a yükseldi. Toplamda 50 milyon 259 bin 943 test yapıldı. Bugün yapılan 201 bin 295 testten, 11 bin 534 yeni vaka sayısı, 1 bin 217 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 83 bin 996 olduğu, bugün iyileşen 55 bin 472 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 856 bin 765’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,0, ağır hasta sayısının ise 2 bin 765 olduğu açıklandı.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 161 milyon 573 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 352 bine, iyileşenlerin sayısı ise 139 milyon 427 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 590 bini, Hindistan'da 24 milyon 26 bini, Brezilya'da 15 milyon 361 bini ve Fransa'da 5 milyon 821 bini geçti.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 1 milyar 370 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiği 20 Ocak'tan bu yana uygulanan Kovid-19 aşı dozunun, yarın itibarıyla 250 milyonu aşacağını duyurdu.

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde 15 Mayıs'ta sona ermesi beklenen Kovid-19 kısıtlamaları, artan vakalar nedeniyle 1 Haziran'a kadar uzatıldı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'in Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'ya, bir otelde kalabalık şekilde doğum günü partisi yaparak Kovid-19 önlemlerini ihlal ettiği gerekçesiyle ceza kesildi.

İspanya’da Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bir yıldan fazla süredir ara verilen flamenko gösterileri, önlemlerin gevşetilmesiyle yeniden başlıyor.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) ev sahipliği yapacak statlardan İspanya'nın Sevilya kentindeki La Cartuja'da oynanacak maçlarda 16 bin kişiye kadar seyirci alınacağı açıklandı.

Japonya'nın, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) 700 milyon dolar daha finansal hibe taahhüt edeceği bildirildi.

UEFA, 29 Mayıs'ta İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz'deki Dragao Stadı'na alındığını duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, İngiltere'nin Manchester City ile Chelsea takımları arasında oynanacak maçı izlemek isteyen taraftarların, İngiliz hükümetinin uyguladığı Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle Türkiye'ye seyahat edemeyeceği belirtildi.

Afrika'da Kovid-19 vakalarının en sık görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti, gelecek hafta Kovid-19 aşılamalarında ikinci aşamaya geçmeye hazırlanıyor.