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14 Mayıs seçimleri için yurt dışında kullanılan oylar Ankara'ya getirildi: Kaç kişi oy kullandı?

Türkiye'de bu pazar günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi 9 Mayıs'ta sona erdi. Yurt dışında 1 milyon 700 bine yakın seçmenin oyu Ankara'ya ulaştı

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AA / HABERTURK.COM
  • 14 Mayıs seçimleri için yurt dışında kullanılan oylar Ankara'da! Yurt dışında kaç kişi oy kullandı? - Gündem haberleri

    Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan ve uçakla Ankara'ya getirilen oylar, ATO Congresium'a ulaştırıldı.

     

     
  • 14 Mayıs seçimleri için yurt dışında kullanılan oylar Ankara'da! Yurt dışında kaç kişi oy kullandı? - Gündem haberleri

    Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler kapsamında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.

     

     
  • 14 Mayıs seçimleri için yurt dışında kullanılan oylar Ankara'da! Yurt dışında kaç kişi oy kullandı? - Gündem haberleri

    27 Nisan'da başlayan yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi kapsamında YSK'nın açıkladığı resmi verilere göre 1 milyon 691 bin 531 seçmen sandık başına giderek oy kullandı. 

     

     
  • 14 Mayıs seçimleri için yurt dışında kullanılan oylar Ankara'da! Yurt dışında kaç kişi oy kullandı? - Gündem haberleri

    Yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'ta tamamlanan oy kullanma işlemlerinin ardından, Avrupa'da Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı ülkelerde kullanılan oylar, uçaklarla Ankara'ya getirildi.

     

     
  • 14 Mayıs seçimleri için yurt dışında kullanılan oylar Ankara'da! Yurt dışında kaç kişi oy kullandı? - Gündem haberleri

    SANDIKLAR 14 MAYIS'TA AÇILACAK

    Yurt dışı oyları, tüm yurtta ve gümrüklerde 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işlemlerinin sona ermesiyle diğer sandıklarla beraber açılacak. Yurt dışı temsilciklerinden ve gümrüklerden gelen oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.
  • 14 Mayıs seçimleri için yurt dışında kullanılan oylar Ankara'da! Yurt dışında kaç kişi oy kullandı? - Gündem haberleri

    Havalimanına inen ilk uçakta görevli, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, oyların taşınma işleminin ciddi güvenlik önlemleri alınarak yapıldığını vurguladı.

     

     
  • 14 Mayıs seçimleri için yurt dışında kullanılan oylar Ankara'da! Yurt dışında kaç kişi oy kullandı? - Gündem haberleri

    OYLAR GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA TAŞINDI

    Uçakların inmesiyle mühürlü çuvallar, tırlara taşındı.

     
  • 14 Mayıs seçimleri için yurt dışında kullanılan oylar Ankara'da! Yurt dışında kaç kişi oy kullandı? - Gündem haberleri

     

    Saat 05.30'ta oyların taşıma işlemlerinin tamamlanması ve tutanakların tutulmasının ardından polis eşliğinde tırlar hareket etti. Siyasi parti temsilcileri de güvenlik amacıyla oluşturulan konvoya dahil oldu.
  • 14 Mayıs seçimleri için yurt dışında kullanılan oylar Ankara'da! Yurt dışında kaç kişi oy kullandı? - Gündem haberleri

    Oylar ATO Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na ulaştırıldı.
  • 14 Mayıs seçimleri için yurt dışında kullanılan oylar Ankara'da! Yurt dışında kaç kişi oy kullandı? - Gündem haberleri
  • 14 Mayıs seçimleri için yurt dışında kullanılan oylar Ankara'da! Yurt dışında kaç kişi oy kullandı? - Gündem haberleri
  • 14 Mayıs seçimleri için yurt dışında kullanılan oylar Ankara'da! Yurt dışında kaç kişi oy kullandı? - Gündem haberleri
  • 14 Mayıs seçimleri için yurt dışında kullanılan oylar Ankara'da! Yurt dışında kaç kişi oy kullandı? - Gündem haberleri
  • 14 Mayıs seçimleri için yurt dışında kullanılan oylar Ankara'da! Yurt dışında kaç kişi oy kullandı? - Gündem haberleri
  • 14 Mayıs seçimleri için yurt dışında kullanılan oylar Ankara'da! Yurt dışında kaç kişi oy kullandı? - Gündem haberleri
  • 14 Mayıs seçimleri için yurt dışında kullanılan oylar Ankara'da! Yurt dışında kaç kişi oy kullandı? - Gündem haberleri
  • 14 Mayıs seçimleri için yurt dışında kullanılan oylar Ankara'da! Yurt dışında kaç kişi oy kullandı? - Gündem haberleri
  • 14 Mayıs seçimleri için yurt dışında kullanılan oylar Ankara'da! Yurt dışında kaç kişi oy kullandı? - Gündem haberleri

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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