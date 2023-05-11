SANDIKLAR 14 MAYIS'TA AÇILACAK

Yurt dışı oyları, tüm yurtta ve gümrüklerde 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işlemlerinin sona ermesiyle diğer sandıklarla beraber açılacak. Yurt dışı temsilciklerinden ve gümrüklerden gelen oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.