Şans oyunu tutkunları tarafından merakla beklenen 14 Nisan On Numara çekiliş sonuçları için gözler Milli Piyango İdaresi'ne çevrildi. Bilindiği gibi On Numara çekilişleri haftada 2 kez, Pazartesi ve Cuma akşamları saat 20.00'de gerçekleştirilmektedir. İşte 14 Nisan 2023 Cuma On Numara çekilişi hakkında merak edilenler...

14 NİSAN 2023 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

13 - 15 - 16 - 18 - 21 - 26 - 28 - 35 - 37 - 38 - 48

49 - 50 - 55 - 57 - 64 - 65 - 67 - 68 - 69 - 73 - 80

ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi ;

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.