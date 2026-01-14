14 Ocak 2026 İSKİ baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarında son durum ne?
İSKİ, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü baraj doluluk oranlarını paylaştı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kar yağışlarının ardından İstanbul barajlarında değişiklik olup olmadığı merak ediliyor. Bu kapsamda "İSKİ 14 Ocak baraj doluluk oranı yüzde kaç, İstanbul barajlarında son durum ne?" sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar...
İSKİ 14 Ocak 2026 Çarşamba günü İstanbul barajlarının güncel doluluk oranını paylaştı. Bu doğrultuda İstanbul’a su sağlayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajının su seviyesi belli oldu. Peki, 14 Ocak İstanbul barajlarında son durum ne, doluluk oranı yüzde kaç? İşte tüm ayrıntılar...
14 OCAK 2026 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul güncel baraj doluluk oranı verileri İSKİ tarafından yayınlandı. 14 Ocak 2026 baraj doluluk oranı yüzde 23,3 olarak kayda geçti.
14 OCAK İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM
İSKİ, 14 Ocak 2026 baraj doluluk oranı ile İstanbul barajlarındaki su seviyesi şöyle:
Ömerli: yüzde 30,88
Darlık: yüzde 37,78
Elmalı: yüzde 71,92
Terkos: yüzde 16,31
Alibey: yüzde 18,56
Büyükçekmece: yüzde 17,52
Sazlıdere: yüzde 14,62
Istrancalar: yüzde 41,65
Kazandere: yüzde 7,99
Pabuçdere: yüzde 7,92