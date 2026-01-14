İSKİ 14 Ocak 2026 Çarşamba günü İstanbul barajlarının güncel doluluk oranını paylaştı. Bu doğrultuda İstanbul’a su sağlayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajının su seviyesi belli oldu. Peki, 14 Ocak İstanbul barajlarında son durum ne, doluluk oranı yüzde kaç? İşte tüm ayrıntılar...