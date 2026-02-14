14 Şubat 2026 Cumartesi gününe ait baraj su verileri, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından duyuruldu. İzmir’in bazı ilçelerinde uygulanan planlı su kesintileri devam ederken, bir yandan etkili olan yağışlar da barajları dolduruyor. İzmir’e su sağlayan Balçova, Ürkmez, Tahtalı, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı doluluk oranları belli oldu. Bu kapsamda “14 Şubat İzmir barajlarında doluluk oranı yüzde kaç?” sorusunun cevabı haberimizde…