14 Şubat 2026 İzmir baraj doluluk oranı: İZSU verileri ile İzmir barajlarındaki son durum
İzmir barajlarındaki son durum gündemdeki yerini koruyor. Kent genelinde planlı su kesintileri uygulanırken, İzmir barajlarının su seviyesi merak ediliyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) her gün güncel verileri web sitesinden paylaşıyor. Peki, 14 Şubat 2026 Cumartesi İzmir baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte tüm detaylar…
14 Şubat 2026 Cumartesi gününe ait baraj su verileri, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından duyuruldu. İzmir’in bazı ilçelerinde uygulanan planlı su kesintileri devam ederken, bir yandan etkili olan yağışlar da barajları dolduruyor. İzmir’e su sağlayan Balçova, Ürkmez, Tahtalı, Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı doluluk oranları belli oldu. Bu kapsamda “14 Şubat İzmir barajlarında doluluk oranı yüzde kaç?” sorusunun cevabı haberimizde…
İZSU 14 ŞUBAT 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü İzmir barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 48,93 olarak kaydedildi.
14 ŞUBAT İZMİR BARAJLARINDA SON DURUM
Tahtalı Barajı: yüzde 28,06
Balçova Baraj: yüzde 76,00
Ürkmez Barajı: yüzde 72,36
Gördes Barajı: yüzde 13,80
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: yüzde 54,44