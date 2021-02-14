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14 Şubat Süper Loto sonucu: Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. 6 şanslı rakamı bilmek ve büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen oyunseverler 14 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçlarını araştırıyor. İşte MPİ 14 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları...

14 Şubat Süper Loto sonucu: Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Milli Piyango İdaresi 14 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçlarını açıkladı. Kuponlarını hazırlayan oyun severler büyük ikramiyeyi kazanıp kazanamadığını merak ediyor. Salı, Perşembe ve Pazar akşamları düzenlenen Süper Loto oyununda şanslı rakamları bilen çıkana kadar devir devam ediyor. İşte 14 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre şanslı rakamlar şöyle oldu: 12, 23, 43, 45, 48, 49.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

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