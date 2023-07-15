14 Temmuz reyting sonuçları açıklandı! İşte AB ve total reyting sıralaması

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14 Temmuz Cuma günü reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. ÖzellikleHayatımın Neşesi, Kısmet ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde zirve yarışında biribirni zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

İşte 14 Temmuz güncel reyting sonuçları: