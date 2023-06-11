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AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda, depremzedeler ile şehit yakınlarının da katıldığı konserde solist sanatçılardan soprano Burcu Uyar, mezzosoprano Perihan Asude Karayavuz, tenor Efe Kışlalı ve bas Burak Bilgili, ünlü bestecilerin seçkin opera eserlerinden örnekler seslendirdi.

Verdi, Bizet, Rossini, Puccini, Handel, Lehar, Offenbach'ın aryalarının yer aldığı konserde, Murat Kodallı yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Orkestrası, solistlere eşlik etti.

Sanatçılar, konserin sonunda izleyenler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerine ait etkinliklerin yer alacağı 14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali 12-13 Haziran'da "Saraydan Kız Kaçırma", 15 Haziran'da "La Traviata", 18 Haziran'da "Andrea Chenier" ve 22 Haziran'da "Aida Operası" ile AKM'de devam edecek.