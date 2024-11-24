14. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali, film gösterimleri, söyleşiler, VisionIST panel ve konuşmaları, Uluslararası Akademik Program oturumları ile yoğun bir programa sahip, hava muhalefetine rağmen izleyicinin yoğun ilgisiyle geçen bir günü geride bıraktı.

Festival güne, İBB Beyoğlu Sineması’nda VisionIST kapsamında düzenlenen ve her daim gündemden düşmeyen bir konunun tartışıldığı Yasalarda ve Uygulamada "Sansür": Film Sektörünün Hakları başlıklı bir oturumla başladı. Prof. Dr. Adem Sözüer’in moderatörlüğünde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Volkan Aslan ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi Ulaş Karan’ın konuşmacı olduğu panelde geçmişten günümüze sansür uygulamaları, zamanla değişen sansür gerekçeleri, sansüre karşı var olan haklar ve bu hakların nasıl korunacağına dair önemli bilgiler paylaşıldı.

REKLAM VisionIST kapsamında düzenlenen ikinci panel Sinemada Kadın Özgürleşmesi oldu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi, film eleştirmeni, yazar Umut Tümay Arslan’ın moderatörlüğünde psikiyatr, yazar, psikoterapist Arzu Erkan ile senarist, yönetmen, kurgucu, görüntü yönetmeni Senem Tüzen, sinemada kadın temsilleri ve kadına atfedilen rolleri, kadının her alanda olduğu gibi sinemada da erkek egemen düzenle savaşmak zorunda kalışını kadını odağına alan filmlerden örneklerle konuştular. Festivalde gösterilen Boşluktaki Bedenler, Hayallerin Eşiği, Çalınan Gezegenim, Kara Kutu Günlükleri ve Memeli filmlerinden ilhamla düzenlenen panel sinemada kadın temsillerinin durumu üzerine değerlendirme ile başladı. Kadını erkek kahramanın yolculuğunun eşlikçisi olarak resmeden, kurtarılmayı bekleyen kurbanlaştırılmış kadın karakterler, eril bakış ile değersizleştirilen makbul kadın portreleri ile sınırlandırılan temsiller tartışıldı. Senem Tüzen, Ana Yurdu başta olmak üzere filmlerinde yarattığı kadın karakterleri nasıl oluşturduğunu ve öğretilmiş arketipleri tersine çevirerek adaleti sağladığını anlatırken, Arzu Erkan sinemada kadının maruz kaldığı fiziksel, ruhsal ve cinsel şiddeti tekrar üretmeden, dayanışmanın ve bu durumun onarılabilir olduğunun altını çizerek anlatmanın yollarından bahsetti. Panel, kaçıranlar için önümüzdeki günlerde festivalin YouTube hesabından izlenebilecek.

Festivalin Altın Terazi Uzun Metraj Yarışma filmlerinden Ceviz Yaprakları Sarardığında CineWAM Nişantaşı City’s’de festival kapsamında Türkiye prömiyerini yaptı. Biletlerin tükendiği gösterim sonrası yönetmen Mehmet Ali Konar ve filmin oyuncusu Korkmaz Arslan başta olmak üzere film ekibi soru-cevap seansında izleyiciyle buluştu. Ölüm döşeğindeki bir babanın, siyasi gerilimin varolduğu bir ortamda oğluna bildiği her şeyi aktarmaya, geleceğe hazırlamaya çalışmasının hikâyesini sunan filme dair yönetmen Mehmet Ali Konar; “Uzun süredir yapmayı düşündüğüm bir filmdi. Senaryoyu yazmamın birkaç sebebi var ama ilk sebep; insanın ona biçilen kader her neyse onu yaşaması, yaşarken nefes alabilmesi için ihtiyaç duyduğu haysiyetti. Bir yandan bu konuyu kendi perspektifimden anlatmak istedim. Bir de sonrasında filmde yer alan çocuk gibi hissettiğimi fark edince tüm bu sebepler filmi yapmam için yeterli oldu aslında,” dedi. Filmin başrol oyuncusu Korkmaz Arslan senaryonun kendisi için baba olmadan önce ve sonra olarak bambaşka etkileri olduğunu söyledi ve ekledi: “İlk senaryo elime geçtiğinde defalarca okudum, fotoğraflar görmeye çalıştım. Zaten bir senaryoda fotoğraf görmeye başlıyorsam benim için doğru bir proje olduğunu düşünürüm. Malum birçoğunuz belki bunu çok iyi biliyordur, bir oyuncuya senaryo geldiği zaman o hemen çekilmiyor. Biraz süreç geçiyor aradan. O geçen süreç arasında benim kızım dünyaya geldi. İlk senaryo okuduğumdaki duygu ile son çekim öncesi okuduğum senaryodaki duygu tamamen değişikti. Kızım bana çok yardımcı oldu. Bütün hikâye boyunca aklıma hep şu soru geldi: Ben öldüğümde çocuğuma ne olacak? Bu benim için çıkış noktası oldu.”

REKLAM Kadıköy Sineması’nda günün söyleşili filmi ise Nader Saeivar’ın senaryosunu Cafer Penahi ile yazdığı Venedik Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan filmi Şahit / The Witness oldu. İran’da geçen film, kocası tarafından öldürülen arkadaşı için erkek egemen sistemde adalet savaşına giren bir kadının yaşadıklarını çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Film gösterimi sonrasında izleyiciyle buluşan filmin kurgucusu Emir Etminan ve oyuncularından Hana Kamkar, filme dair merak edilenleri cevaplandırırken, İran’da kadınların verdikleri mücadelenin altını çizdi.