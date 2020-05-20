14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı - YOZGAT

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Yozgat'ta saat 11.00 itibariyle sokağa çıkmaya başlayan çocuklar parklara akın etti.Parklarda koşup oynayan, salıncak sallanan çocuklar gönüllerince eğlendi.Bazı çocuklar da Yozgat Belediyesi Çapanoğlu Kentparkta bulunan hayvanat bahçesindeki keçi ve kuşları besledi.Çocuklarını parka getiren Esra Akgül, çocukların dışarı çıktıkları için çok heyecanlı olduklarını söyledi.Verilen izni ve güzel günü değerlendirmeye çalıştıklarını aktaran Akgül, "İzin saati değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu saatler güneşin tepede olduğu saatler, saatin 15'00 den sonra olması daha iyi olur diye düşünüyorum. O konuda bir düzenleme yapılırsa iyi olur." dedi.Sezen Bal da çocuklarda dışarıda olmaktan çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Çocuklar dışarıyı özlediler iki aydır içerideyiz çok daraldılar, ekran bağımlısı olmaya başladı. Biran önce normale dönmeyi istiyoruz. Şuanda güneşli günlerin tadını çıkartıyoruz." ifadelerini kullandı.