14 yaşındaki çocuk baraj gölünde can verdi
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren 14 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.
Giriş: 21.08.2024 - 15:13 Güncelleme: 21.08.2024 - 15:13
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Barajı Gölü'ne giren çocuk boğuldu.
Tatarhöyük Mahallesi'ndeki baraj gölüne giren 14 yaşındaki Ömer Faruk Uçan, bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevredekilerin de desteğiyle sudan çıkarılan Uçan'ın cesedi, Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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