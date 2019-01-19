İstanbul'un, Sultangazi ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki bir gecekondudan dün bir anda alevler yükselmeye başladı. Edinilen bilgiye göre, elektrikli ısıtıcıdan çıktığı söylenen yangında evde bulunan 45 yaşındaki Nuray Çalıkuşu isimli hasta kadın mahsur kaldı. Mahallede oynayan çocuklardan Batuhan Sekmen’in kardeşi yangını fark ederek ağabeyine haber verdi. Yangını öğrenen 14 yaşındaki Batuhan Sekmen koşarak olay yerine geldi.

KAPIYI KIRDI, İÇERİ GİRİP SIRTLADI

İHA'da yer alan habere göre içeride mahsur kalan kadını duyan Batuhan, evin kapısını kırarak içeri girdi. Dumanların içinden Nuray Çalıkuşu’nu sırtına alan genç, hasta kadını evden çıkardı. Öte yandan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri hasta kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

"KADIN YATALAKTI, SIRTLADIM ÇIKTIM"

Hasta kadını sırtına alıp dışarı çıkararak yanmaktan kurtaran Batuhan Sekmen, "Ben yukarıdaki mahalledeydim. Kardeşim geldi ‘Komşunun evi yanıyor’ dedi. Ben de kapıyı kırdım içeri girdim. Isıtıcıdan yanmıştı. Kadını oradan sırtladım çıktım. Sırtıma aldım çıkardım. Kadın yaşlı ve yatalaktı. Hastaydı" dedi.