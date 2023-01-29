Daha sonra sokakta bekleyen arkadaşının yanına parkın duvarına tırmanarak ulaşmaya çalışan C.K., girişinde tahta bulunan; parkta sulama için kullanılan 5 metre derinlikteki kuyuya düştü.

DHA'nın haberine göre olay, ilçedeki Ali Akverdi Parkı'nda meydana geldi. Korutürk Sokak'ta arkadaşı H.E.Ç. ile yürüyüş yapan C.K. (14), parka girdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kuyudaki yaralı çocuğa merdiven uzattı. Kuyudan çalışmalar sonucu çıkarılan C.K., sağlık görevlileri tarafından sedye ile ambulansa taşındı. Çeşitli yerlerinden yaralanan C.K., Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.

Olay sırasında arkadaşının yanında bulunan H.E.Ç., kuyunun ağzında bulunan tahtayı fark etmediklerini, arkadaşının kuyuya düşmesi ile çok korktuğunu söyledi. Parka gelen Avcılar Belediyesi yetkilileri, daha önce girişinde demir ızgara ile kapalı olduğu belirtilen kuyuda inceleme yaptı.

Çevredekiler atık toplayıcıların su kuyusundaki demir ızgarayı çaldıklarını, kuyu ağzının açık kalmaması için üzerine tahta bırakıldığını iddia etti. Polis olaya ilgili incelemesini sürdürüyor.