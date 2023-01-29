Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Facianın eşiğinden dönüldü... Son dakika: 14 yaşındaki çocuk tahtayla kapatılan su kuyusuna düştü!
ABONE OL

Avcılar'da parktaki su kuyusuna düşen çocuğu itfaiye kurtardı

İstanbul Avcılar'da facianın eşiğinden dönüldü. Bir parkta yaşanan olayda, üzeri çürük tahta ile kapatılan su kuyusuna düşen 14 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Facianın eşiğinden dönüldü... Son dakika: 14 yaşındaki çocuk tahtayla kapatılan su kuyusuna düştü!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Avcılar'da parktaki su kuyusuna düşen 14 yaşındaki C.K.'yi itfaiye ekipleri kurtardı. Su kuyusunun girişindeki demir ızgaranın çalındığı iddia edilirken, yerine çürük tahta bırakıldığı ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre olay, ilçedeki Ali Akverdi Parkı'nda meydana geldi. Korutürk Sokak'ta arkadaşı H.E.Ç. ile yürüyüş yapan C.K. (14), parka girdi.

Daha sonra sokakta bekleyen arkadaşının yanına parkın duvarına tırmanarak ulaşmaya çalışan C.K., girişinde tahta bulunan; parkta sulama için kullanılan 5 metre derinlikteki kuyuya düştü.

Arkadaşının kuyuya düştüğünü gören H.E.Ç., koşarak çevredeki işyerlerinden yardım istedi. Çocuğun kuyuya düştüğünü görenler, durumu '112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbar üzerine parka sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

ÇÜRÜK TAHTA ÖLDÜRÜYORDU

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kuyudaki yaralı çocuğa merdiven uzattı. Kuyudan çalışmalar sonucu çıkarılan C.K., sağlık görevlileri tarafından sedye ile ambulansa taşındı. Çeşitli yerlerinden yaralanan C.K., Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.

Olay sırasında arkadaşının yanında bulunan H.E.Ç., kuyunun ağzında bulunan tahtayı fark etmediklerini, arkadaşının kuyuya düşmesi ile çok korktuğunu söyledi. Parka gelen Avcılar Belediyesi yetkilileri, daha önce girişinde demir ızgara ile kapalı olduğu belirtilen kuyuda inceleme yaptı.

Çevredekiler atık toplayıcıların su kuyusundaki demir ızgarayı çaldıklarını, kuyu ağzının açık kalmaması için üzerine tahta bırakıldığını iddia etti. Polis olaya ilgili incelemesini sürdürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tarihi eser operasyonu: 108 adet ele geçirildi
GÜNDEM Tarihi eser operasyonu: 108 adet ele geçirildi
Silivri’nin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan yağmur kara dönüştü
GÜNDEM İstanbul'da yüksek kesimler beyaza büründü
Biyografi filmleri neden davalık oluyor?
GÜNDEM Biyografi filmleri neden davalık oluyor?
Türkiye'yi sarsan cinayeti 'tırnak çizgisi' aydınlattı!
GÜNDEM Türkiye'yi sarsan cinayeti 'tırnak çizgisi' ...
Köpekten kaçarken minibüsün çarptığı Suriyeli Ahmed öldü
GÜNDEM Köpekten kaçarken minibüsün çarptığı çocuk öldü
Son dakika: Sıcaklıklar azalıyor! Dört bölgede kar yağışı var
GÜNDEM Sıcaklıklar azalıyor! Dört bölgede kar yağışı var
Kadıköy'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
GÜNDEM Kadıköy'de kaza: 3 yaralı
Kayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 25 kişi yaralandı- -Gündem haberleri
GÜNDEM Kayseri'de otobüs faciası
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu'dan ABD'ye Kızılelma ile seslendi
GÜNDEM Soylu'dan ABD'ye Kızılelma mesajı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara sebep oldu
GÜNDEM Tokat'ta evin çatısında yangın

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.