Az önce deprem mi oldu, Türkiye'de en son deprem nerede oldu? 15 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye ve komşu ülkelerde meydana gelen depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede en ufak bir sarsıntı hissedenler ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?'' sorularını gündeme taşıyor. Yakın çevresinde deprem olup olmadığını merak edenler AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine bakarak en son nerede, saat kaçta deprem meydana geldiğini öğrenebiliyor. İşte 15 Aralık 2025 son depremler listesi sorgulama ekranı...
‘’Az önce deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu ve kaç büyüklüğünde?’’ soruları 15 Aralık Pazartesi günü için yanıt arıyor. Alp-Himalaya deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sık sık deprem meydana geliyor. Yaşanan küçük büyük tüm sarsıntılar Afad ve Kandilli Rasathanesi tarafından listeleniyor. Bugün meydana gelen depremleri 15 Aralık 2025 son depremler listesi sorgulama ekranı üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.
DEPREM Mİ OLDU?
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ölçümlerine göre, saat 07.35’e kadar birçok ilde farklı büyüklüklerde birçok sarsıntı kaydedildi.
Büyük ölçekte bir deprem meydana gelmedi.
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.