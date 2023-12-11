15 ay sonra yine vuruldu!

Ordu'da bir kişi, 15 ay sonra aynı şekilde yine vuruldu Ordu'da kaldırımda yürüyen Turgay Uysal, seyir halindeki araçtan açılan ateş sonucu yaralandı. Olay yerinde 11 boş mermi kovanı bulan polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Turgay Uysal'ın 15 ay önce de yine otomobilden açılan ateş sonucu yaralandığı ortaya çıktı

Anadolu Ajansı Giriş: 11.12.2023 - 19:59 Güncelleme: 11.12.2023 - 19:59 facebook

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