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15 aylık bebeği olan anneyi nefes borusuna kaçan patates öldürdü

Muğla'da yediği patatesin yemek borusuna kaçması nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören 33 yaşındaki Nilgün Özcin'den acı haber. Kalp masajıyla hayata döndürülen ve nefes borusuna çıkan patates çıkarılarak tedaviye alınan Özcin, bir ay sonra yaşama hayatını kaybetti

muğla patates öldürdü
DHA

Muğla'da yediği patatesin yemek borusuna kaçması nedeniyle 1 aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 33 yaşındaki Nilgün Özcin, yaşamını yitirdi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Muğla İl Müdürlüğü'nde görevli memur Nilgün Özcin, geçen 16 Aralık'ta, öğle yemeğinde haşlanmış patates yedi. Özcin'in nefessiz kaldığını fark eden mesai arkadaşları durumu, sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından kalp masajıyla hayata döndürülen genç kadın, ambulansla, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Endoskopiyle nefes borusuna kaçan patates çıkartılan Nilgün Özcin, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Ancak dün hayatını kaybetti. Özcin'in ölüm haberini alan mesai arkadaşları, hastaneye akın ederken acılı eş Murat Özcin'in güçlükle ayakta durduğu görüldü. Çiftin, 15 aylık 'Ömer' isminde bir erkek bebekleri olduğu öğrenildi.

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