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15 binden fazla mağara resmi insanlık tarihini aydınlatıyor

Dünyanın aynı nokta etrafında en fazla kaya yazıtı bulunan yeri kabul edilen Tassili Najjer'deki 15 binden fazla mağara resmi insanlık tarihini aydınlatıyor

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  • 15 binden fazla mağara resmi insanlık tarihini aydınlatıyor

    Cezayir’in güneydoğusunda yer alan Tassili Najjer bölgesi, büyük kısmı çöllerle kaplı alanda bulunan 'Kayalık' ormanlarındaki mağara ve duvar tasvirleriyle Afrika’nın tarih öncesi döneminden izler taşıyor.
  • 15 binden fazla mağara resmi insanlık tarihini aydınlatıyor

    Cezayir’in Libya, Nijer ve Mali sınırında 72 bin metrekarelik alanı kaplayan bölge, uzmanların tahminlerine göre yaklaşık 6 bin senelik maziye sahip. Bölge, dönemin hayvan göçleri, doğa olayları ve insan yaşamının tasvir edildiği 15 binden fazla çizimi bünyesinde bulunduruyor.
  • 15 binden fazla mağara resmi insanlık tarihini aydınlatıyor

    UNESCO tarafından 1982’de Dünya Mirası Listesi'ne alınan Tassili Najjer, arkeolojik araştırmalara göre, binlerce yıl önce birçok su kaynağına sahip olması nedeniyle Kuzey Afrika’daki ilk insan yerleşimlerinden birine ev sahipliği yaptı.
  • 15 binden fazla mağara resmi insanlık tarihini aydınlatıyor

    ADETA AÇIK HAVA MÜZESİ

    Dünyanın aynı nokta etrafında en fazla kaya yazıtı bulunan yeri kabul edilen Tassili Najjer, 75 farklı yerde bulunan binlerce tasvirle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

     
  • 15 binden fazla mağara resmi insanlık tarihini aydınlatıyor

    Sadece yürüyerek veya develerle ulaşım sağlanabilen bölge, bazı dik kayalıklı yolları ve çok sayıda vadiyi de barındırıyor. Tassili Najjer’de ziyaretçilerini büyüleyen bir diğer doğa harikası ise bölge halkı tarafından 'Kayalık Ormanları' olarak adlandırılan birbirine bitişik dikey kayalıklar.
  • 15 binden fazla mağara resmi insanlık tarihini aydınlatıyor

    Bölgede yaygın olarak bulunan kayalıklar tarih boyunca yerel halk tarafından mağara yapımında sıklıkla kullanılmış. Zamanla kuraklık ve kum fırtınalarının çoğalmasıyla terk edilen Kayalık Ormanları birçok tasviri içeriyor. Cezayir Turizm Bakanlığının bilgilerine göre bölgeye macera turizmi için gelenlerin yıllık sayısı yüzbinlerin üzerine çıkmış durumda.
  • 15 binden fazla mağara resmi insanlık tarihini aydınlatıyor

    KUZEY AFRİKA'NIN JEOLOJİK VE EKOLOJİK TARİHİNİ DE AYDINLATIYOR

    Tassili Najjer, kayaların işlenmesinin yanı sıra bölgenin iklim değişiklikleri, vahşi hayvan göçleri ve çölün kenarındaki insan gelişiminin keşfedilmesinde de önemli rol oynuyor.
  • 15 binden fazla mağara resmi insanlık tarihini aydınlatıyor

    Bölgede çizimlerine rastlanan su aygırı gibi suya bağımlı türler ve soyu tükenmiş bazı hayvan türleri, çevrenin ekolojik tarih içinde göller ve su havzalarını barındıran sulak yerler olduğunu işaret ediyor.
  • 15 binden fazla mağara resmi insanlık tarihini aydınlatıyor

    "BİNLERCE YIL ÖNCE BURADA BİRİLERİNİN YAŞAMIŞ OLMASI İNANILMAZ"

    Cezayirli Mahmut Buzeri, Tassili Najjer’e macera yürüyüşü için sekiz günlük kamp kapsamında gelmiş. Buzeri, daha önce ülkenin birçok noktasında yürüyüş yaptığını ancak aralarında en ilgincinin burası olduğunu söyledi.
  • 15 binden fazla mağara resmi insanlık tarihini aydınlatıyor

    Buzeri, "Binlerce yıl önce burada birilerinin yaşamış olması inanılmaz. Mağaralar ve kayalıklardaki çizimler çok güzel. Eski insanların yaşayış şekillerini, bölgedeki kültürel sürekliliğini hissedebiliyorsunuz" dedi.
  • 15 binden fazla mağara resmi insanlık tarihini aydınlatıyor

    SADECE BÖLGE HALKINDAN REHBERLERLE DOLAŞILIYOR

    Bölge halkından turist rehberi Abdullah Şavi ise çizimlerin bulunduğu mağara ve kayalıkların çok geniş alanı kapsadığını belirtti. Şavi, "Buranın bölge halkı bedevidir. Bölgeye turistlik gezi için gelenlerin muhakkak halktan biriyle grup halinde gezmesi gerekir. Çölde telefon çekmiyor ve bazen bir noktadan diğerine gitmek 5-6 saat bile sürebiliyor" diye konuştu.
  • 15 binden fazla mağara resmi insanlık tarihini aydınlatıyor

    Tassili kelimesinin bölge dilinde 'karanlığın kapladığı sıra dağlar' anlamına geldiğini söyleyen Şavi, najjer kelimesi hakkında ise birkaç rivayet olduğunu, bunların en yaygınlarının nehir, göl ya da boğa derisi anlamına gediğini aktardı.

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