BM: 15 Kasım'da dünya nüfusu 8 milyara ulaşacak

Milyonlarca insan yoksulluk içinde yaşamaya, yetersiz beslenmeye maruz kalmaya devam ediyor, sağlık hizmetlerine erişemiyor, kaliteli eğitim göremiyor. Dünyanın dört bir yanındaki kadınlar gelecekleri ya da bedenleri hakkında karar verme gibi temel haklardan hala mahrum bırakılıyor.

NÜFUS SON 50 YILDA 2 KATINA ÇIKTI

Dünya, bu ve bu gibi pek çok problemle uğraşırken bir yandan da nüfus hızla artmaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı tarafından yayınlanan "Dünya Nüfus Beklentileri 2022" raporuna göre, 15 Kasım 2022 dünya nüfusu 8 milyara ulaşması bekleniyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Nüfus Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada "Bu yıl dünyanın sekiz milyonuncu sakininin doğumuna tanık olacağız. Bu, çeşitliliği kutlama, ortak insanlığımızın farkına varma, sağlıkta ortalama ömrümüzü uzatan ve doğumda bebek ve anne ölümlerini önemli oranda azaltan gelişmeleri takdir etmemiz için bir fırsat" diyor ve şöyle devam ediyor:

"Bu aynı zamanda gezegenimize saygı için ortak sorumluluklarımızı hatırlamak ve birbirimize karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmekteki eksikliklerimizi görmek için de bir fırsat."

Raporda dünya nüfusuyla ilgili birçok çarpıcı bilgi ve beklentiye de yer veriliyor.