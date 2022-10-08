BM: 15 Kasım'da dünya nüfusu 8 milyara ulaşacak

İklim değişikliği, ülkeler arasındaki gerginlikler, Covid-19 pandemisi gibi sorunlar global olarak hepimizi etkiliyor.
Milyonlarca insan yoksulluk içinde yaşamaya, yetersiz beslenmeye maruz kalmaya devam ediyor, sağlık hizmetlerine erişemiyor, kaliteli eğitim göremiyor. Dünyanın dört bir yanındaki kadınlar gelecekleri ya da bedenleri hakkında karar verme gibi temel haklardan hala mahrum bırakılıyor.
NÜFUS SON 50 YILDA 2 KATINA ÇIKTI
Dünya, bu ve bu gibi pek çok problemle uğraşırken bir yandan da nüfus hızla artmaya devam ediyor.
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı tarafından yayınlanan "Dünya Nüfus Beklentileri 2022" raporuna göre, 15 Kasım 2022 dünya nüfusu 8 milyara ulaşması bekleniyor.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Nüfus Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada "Bu yıl dünyanın sekiz milyonuncu sakininin doğumuna tanık olacağız. Bu, çeşitliliği kutlama, ortak insanlığımızın farkına varma, sağlıkta ortalama ömrümüzü uzatan ve doğumda bebek ve anne ölümlerini önemli oranda azaltan gelişmeleri takdir etmemiz için bir fırsat" diyor ve şöyle devam ediyor:
"Bu aynı zamanda gezegenimize saygı için ortak sorumluluklarımızı hatırlamak ve birbirimize karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmekteki eksikliklerimizi görmek için de bir fırsat."
Raporda dünya nüfusuyla ilgili birçok çarpıcı bilgi ve beklentiye de yer veriliyor.
"2080'DE 10 MİLYARA ULAŞACAK"
BM'ye göre dünya nüfusu 2030'da 8.5 milyar, 2050'de 9.7 milyar, 2080'de de 10.4 milyara ulaşacak ve 2100'e kadar bu seviyelerde kalacak.
Rapor, birçok ülkede doğurganlık hızının önemli ölçüde azaldığını da ortaya koyuyor. Bazı gelişmekte olan ülkelerde doğum oranlarında düşüş yaşanmasına karşın, dünya nüfusundaki artışın sekiz ülkede yoğunlaşacağı belirtiliyor. Bu ülkeler Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mısır, Etiyopya, Hindistan, Nijerya, Pakistan, Filipinler ve Tanzanya.
Fotoğraf: Visual Capitalist
Kaynak: Birleşmiş Milletler
Birleşmiş Milletler'in dikkat çektiği konulardan biri de yaşlı nüfusun artışı... Zira dünyada ortalama yaşam süresi 2019'da 72.8 yıla ulaştı ancak Covid-19 salgını, nüfus değişiminin üç bileşenini de etkiledi. Ortalama yaşam süresi 2021'de 71 yıla düştü. Öte yandan ölüm oranındaki azalmayla 2050'de ortalama yaşam süresinin yaklaşık 77.2 yıl olması bekleniyor.
Rapora göre 65 yaş üzeri insanların nüfusu, 5 yaş altı çocukların nüfusunun 2 katı, 12 yaş altı çocukların nüfusuyla da hemen hemen eşit olabilir.
Birleşmiş Milletler bu noktada, nüfusu yaşlanan ülkelerde, sağlık hizmetleri ve uzun vadeli bakım sistemleri kurulması için adımlar atılmasını öneriyor.
BM Ekonomik ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Liu Zhenmin, "Nüfus artışı ve sürdürülebilir kalkınma arasındaki ilişki karmaşık ve çok boyutludur. Hızlı nüfus artışı, yoksulluğu ortadan kaldırmayı, açlık ve yetersiz beslenmeyle mücadeleyi ve sağlık ve eğitim sistemlerinin kapsamını artırmayı zorlaştırıyor. Öte yandan, özellikle sağlık, eğitim ve toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak, doğurganlık düzeylerini düşürmeye ve küresel nüfus artışını yavaşlatmaya katkıda bulunacaktır" diyor.
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