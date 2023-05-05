Türkiye, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili seçimleri kapsamında 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gidiyor. Bu bağlamda seçimin pazar gününe gelmesi sebebiyle birçok kurum kapalı olurken, okullarda ders yapılmayacak. Seçimden bir gün sonrasında okula gidecek olan öğrenciler 15 Mayıs Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını mercek altına aldı. Peki, "15 Mayıs okullar tatil mi? Seçimden sonra okullar ve resmi kurumlar tatil olacak mı?" İşte 15 Mayıs okullar tatil mi sorusunun yanıtı...