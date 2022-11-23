1.5 milyar Euro'luk hayal kırıklığı!

2022 Dünya Kupası Katar'da tüm hızıyla devam ediyor. Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Suudi Arabistan ile karşılaşan Arjantin maçın hatta turnuvanın favorisi olarak görülüyordu. 1-0 öne geçmesine rağmen fırsatları değerlendiremeyen Arjantin maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.
Maçtan önce kimsenin şans vermediği Suudi Arabistan ise kağıt üstünde yazılan her şeyi adeta çöpe attırdı. Kadro ya da oyuncu değerlerine baktığımızda ise, Arjantin 627 milyon euro kadro değerine sahipken, Suudi Arabistan'ın kadro değeri sadece 25 milyon euro.
Arjantin kadrosunun piyasa değeri en yüksek oyuncusu 75 milyon euro ile Inter'de forma giyen Lautoro Martinez olurken, piyasa değeri en düşük oyuncusu ise 3 milyon euro değer ile Benfica forması giyen Nicolas Otamendi oldu.
Arjantin'in kadrosunda değer olarak en düşük görülen stoper Nicolas Otomendi, Arabistan kadrosunun en değerli oyuncusundan daha 'değerli' gözüküyor.
Suudi Arabistan'ın kadrosuna baktığımızda takımın en değerli oyuncusu 2.5 milyon euro ile Al-Nassr formasını giyen sağ bek Sultan Al-Ghannam.
Böylesine güç farkının olduğu iki takımın karşılaşmasında ise maçtan önce konuşulan rakamların sadece kağıt üstünde kaldığını görüyoruz.
ALMANYA, JAPONYA'YA 'TESLİM' OLDU
Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan-Arjantin maçından sonra ikinci sürpriz Almanya-Japonya maçından geldi. Kupaya dört kez uzanan Almanya, Katar'daki ilk maçında, öne geçtiği maçta, Japonya'ya 2-1 mağlup oldu.
Dünya Kupası'nın 824 milyon euro bedel ile en pahalı 5. kadrosu olan Almanya, 154 milyon euroluk değere sahip olan Japonya'ya yenilirken rakamlar yine sadece kağıt üstünde kaldı.
Almanya'nın Bayern Münihli genç futbolcusu Jamal Musiala'nın değeri tek başına Japonya Milli Takımı'na yakın durumda. 100 milyonluk değeriyle Musiala, Panzerlerin en değerli oyuncusu konumunda.
Japonya ise her konuda mütevazi olduğu gibi kadro değerlerinde de bir hayli öyle. Japonların en değerli oyuncusu Frankfurt takımında forma giyen Daichi Kamada. Kamada'nın değeri 30 milyon euro.
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