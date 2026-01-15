Televizyon kanallarında her gün farklı diziler, programlar, filmler, yarışmalar yayınlanıyor. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla belli oluyor. 15 Ocak 2026 TV yayın akışı paylaşıldı. Bu akşam Miraç Kandili'ne özel hazırlanan programlarla izleyicilere manevi bir atmosfer sunulacak. Peki, bu akşam TV’de neler var? İşte 15 Ocak 2026 Perşembe Kanal D, Show TV, Star TV, Now TV, TRT 1, ATV, TV8 yayın akışı listesi…