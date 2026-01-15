Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin 15 OCAK 2026 TV YAYIN AKIŞI KANAL KANAL: Bu akşam TV’de neler var? Kanal D, Show TV, Star TV, NOW, TRT 1, ATV, TV8 yayın akışı

        15 Ocak 2026 TV yayın akışı: Bu akşam TV'de neler var, hangi diziler ve programlar yayınlanacak?

        Kanal D, Show TV, Star TV, Now TV, TRT 1, ATV, TV8 yayın akışı listeleri yayınlandı. Böylece 15 Ocak 2026 Perşembe günü güdüz, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar belli oldu. Ulusal kanalların yayın akışı listelerine göre, bu akşam Miraç Kandili'ne özel programlar yayınlanacak. Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İşte, kanal kanal 15 Ocak 2026 TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2026 - 13:25 Güncelleme: 15.01.2026 - 13:25
        1

        Televizyon kanallarında her gün farklı diziler, programlar, filmler, yarışmalar yayınlanıyor. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla belli oluyor. 15 Ocak 2026 TV yayın akışı paylaşıldı. Bu akşam Miraç Kandili'ne özel hazırlanan programlarla izleyicilere manevi bir atmosfer sunulacak. Peki, bu akşam TV’de neler var? İşte 15 Ocak 2026 Perşembe Kanal D, Show TV, Star TV, Now TV, TRT 1, ATV, TV8 yayın akışı listesi…

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Miraç Kandili Özel

        21:30 Jurassic World: Yıkılmış Krallık

        23:45 Jurassic World: Yıkılmış Krallık

        02:00 2021 Dünyalar Savaşı

        03:30 Poyraz Karayel

        05:00 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Bahar

        09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Veliaht

        00:15 Kızılcık Şerbeti

        02:45 Rüya Gibi

        05:00 Veliaht

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Aramızda Kalsın

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Greenland Son Sığınak

        22:00 Greenland Son Sığınak

        00:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        02:00 Aramızda Kalsın

        03:30 Kaderimin Oyunu

        05:00 Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Halef: Köklerin Çağrısı

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Halef: Köklerin Çağrısı

        00:00 Sahtekarlar

        02:45 Fatih Savaş ile Miraç Kandili Özel

        03:30 Şevkat Yerimdar

        05:00 Ruhun Duymaz

        06:00 Son Yaz

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:33 İstiklal Marşı

        05:35 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:25 Kalk Gidelim

        09:15 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Gülümse Hayata

        13:15 Seksenler

        14:30 Kara Ağaç Destanı

        17:40 Lingo Türkiye

        18:55 İddiaların Aksine

        19:00 Ana Haber

        19:45 Miraç Gecesi

        21:45 Mehmed: Fetihler Sultanı

        01:00 Yabancı Sinema "Çöl Aslanı Ömer Muhtar"

        03:40 Lingo Türkiye

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:00 Aldatmak

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        19:45 Kupa Günlüğü

        20:30 Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü

        22:50 Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel

        00:00 Kuruluş Orhan

        03:00 Kardeşlerim

        05:30 Aldatmak

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Zahide Yetiş'le Sence?

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Zahide Yetiş’le Sence?

        15 OCAK 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
