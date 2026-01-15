15 Ocak 2026 TV yayın akışı: Bu akşam TV'de neler var, hangi diziler ve programlar yayınlanacak?
Kanal D, Show TV, Star TV, Now TV, TRT 1, ATV, TV8 yayın akışı listeleri yayınlandı. Böylece 15 Ocak 2026 Perşembe günü güdüz, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar belli oldu. Ulusal kanalların yayın akışı listelerine göre, bu akşam Miraç Kandili'ne özel programlar yayınlanacak. Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İşte, kanal kanal 15 Ocak 2026 TV yayın akışı...
Televizyon kanallarında her gün farklı diziler, programlar, filmler, yarışmalar yayınlanıyor. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla belli oluyor. 15 Ocak 2026 TV yayın akışı paylaşıldı. Bu akşam Miraç Kandili'ne özel hazırlanan programlarla izleyicilere manevi bir atmosfer sunulacak. Peki, bu akşam TV’de neler var? İşte 15 Ocak 2026 Perşembe Kanal D, Show TV, Star TV, Now TV, TRT 1, ATV, TV8 yayın akışı listesi…
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Miraç Kandili Özel
21:30 Jurassic World: Yıkılmış Krallık
23:45 Jurassic World: Yıkılmış Krallık
02:00 2021 Dünyalar Savaşı
03:30 Poyraz Karayel
05:00 Üç Kız Kardeş
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Bahar
09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Rüya Gibi
05:00 Veliaht
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Aramızda Kalsın
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Greenland Son Sığınak
22:00 Greenland Son Sığınak
00:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
02:00 Aramızda Kalsın
03:30 Kaderimin Oyunu
05:00 Erkenci Kuş
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Halef: Köklerin Çağrısı
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Halef: Köklerin Çağrısı
00:00 Sahtekarlar
02:45 Fatih Savaş ile Miraç Kandili Özel
03:30 Şevkat Yerimdar
05:00 Ruhun Duymaz
06:00 Son Yaz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:33 İstiklal Marşı
05:35 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:25 Kalk Gidelim
09:15 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Gülümse Hayata
13:15 Seksenler
14:30 Kara Ağaç Destanı
17:40 Lingo Türkiye
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
19:45 Miraç Gecesi
21:45 Mehmed: Fetihler Sultanı
01:00 Yabancı Sinema "Çöl Aslanı Ömer Muhtar"
03:40 Lingo Türkiye
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Aldatmak
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Kupa Günlüğü
20:30 Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü
22:50 Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel
00:00 Kuruluş Orhan
03:00 Kardeşlerim
05:30 Aldatmak
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş'le Sence?
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Zahide Yetiş’le Sence?
